6人回程魂斷蘇花！全團歡樂2日遊　理想大地：入住當晚還有慶生

▲遊覽車撞山釀6死！旅行社「2天花蓮行程」住花蓮理想大地。（圖／翻攝自東森新聞）

記者彭懷玉／台北報導

蘇花公路114.7K東澳路段16日下午4點半左右發生嚴重車禍，目前已有6人死亡、39人受傷。該團是由好視野旅行社承包的花蓮之旅，走訪太魯閣等地，行程兩天一夜團費3990元，該車全員45人皆入住花蓮理想大地酒店，飯店業者透露，入住當晚還有幫當月壽星慶生。

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▲一行人到餐廳享用團餐。（圖／翻攝自東森新聞）

15日一早6:30，團員依序上車、到餐廳享用團餐，行程第一天主要在太魯閣國家公園活動，接著參觀戰備坑道等秘境，晚間則入住有「全台最美飯店」之稱的花蓮理想大地酒店，豈料，在歡樂遊花蓮的隔天，回程遇上死亡車禍，6人魂斷蘇花，好山好水的花蓮竟成為最後的記憶。

▲蘇花公路115K一遊覽車不慎於回程時撞山壁，奪走6人寶貴性命。（圖／記者游芳男翻攝）

理想大地酒店聞訊後表示，聽到還蠻Shock的，希望傷者早日康復，對亡著的家屬持續祈禱和祝福。理想大地酒店調閱監視器發現，好視野旅行社一行人於15日下午4點進入飯店，晚上參加飯店內活動，另外，入住當天，有里長們還幫當月生日壽星慶生，場面相當歡樂，隔天一早有參加飯店活動，並於16日早上11點辦理退房。

▲理想大地酒店聞訊後表示，聽到還蠻Shock的，希望傷者早日康復，對亡著的家屬持續祈禱和祝福。（圖／翻攝自東森新聞）

DAY1

06:30準時出發（車上享用早餐）→太魯閣國家公園匯德景觀步道-台灣十大景點清水斷崖→參觀善盈生技公司→七海灣餐廳午餐→四八高地曼波園區-戰備坑道（全新私房秘境）→花蓮理想大地渡假飯店→飯店內晚餐→慶生會＋卡拉OK＋宵夜



DAY2

07:00 晨曦→飯店自助式早餐→飯店行程：豐之谷生態步道導覽、搭遊艇環河導覽（免費提供）→胖忠餐廳午餐→布洛灣遊憩區-眺望山月吊橋（新景點）→宜蘭餐廳晚餐（無菜單創意料理）→返回溫暖的家



▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／花蓮理想大地渡假飯店提供）