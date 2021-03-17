遊覽車撞山壁6死！「火鍋夫妻」同赴黃泉　粉專悲痛曝恩愛合照

▲遊覽車舊蘇花公路自撞山壁，火鍋店夫妻雙亡。（圖／翻攝臉書）

記者黃宥寧、莊智勝／新北報導

新北市新店區復興里里民參加自強活動遊花蓮，不料昨遊覽車北返途中卻在舊蘇花公路115K處自撞山壁，釀成6死39傷慘劇；其中在新北共同經營麻辣火鍋店的華姓夫妻倆同赴黃泉，臉書粉專哀慟PO出2人合照，並寫下「因家中有事，故店休數日」，親友見狀紛紛留言關心。

據了解，死者華男（63歲）與溫女（60歲）是夫妻檔，十分恩愛，2人平時在新北市經營麻辣火鍋店多年，在當地小有名氣，平時也會透過臉書粉專與顧客互動，分享古詩、拜賀新年，甚至元宵時還應景與客人玩起猜燈謎，足見夫妻倆親和力十足。

不料日前復興里舉辦自強活動，華男與妻子攜手同遊花蓮，因此踏上死亡之旅，雙雙於台9線斷魂。華男2個兒子得知父母死訊後，急忙奔赴醫院認屍，見到父母遺體後，2人情緒悲痛萬分，長子更一度激動到徒手捶大門4、5下，兄弟倆一時之間都無法接受，頻問「後續該怎麼辦？」

在事故發生後，夫妻倆經營的火鍋店粉專於今凌晨4時39分PO出夫妻合照，照片中華男身穿POLO衫、短背心、搭上白色鴨舌帽，神情一派輕鬆，一手搭在妻子溫女肩上開心望向鏡頭，留下2人出遊合影，怎料2人此次同遊花蓮後卻再也回不了家；粉專也哀慟寫下，「因家中有事，故店休數日」。

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▼遊覽車撞山壁釀成6死慘劇。（圖／記者游芳男翻攝）