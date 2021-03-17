直擊！好視野旅行社公司如空城　員工電話喊忙：全員都在現場協助

▲好視野旅行社位於一棟新建案內。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

蘇花公路114.7K16日下午發生一起遊覽車事故，截至16日晚間8時已累計6人死亡。該團是由好視野旅行社承包，《ETtoday新聞雲》記者今早抵達其位於台北的公司，當地物業卻說「旅行社一年前就搬離了」，不過，實際撥打電話，旅行社員工則說「我們一直在這啊，只是目前全部員工都在事故現場協助處理，沒人在台北。」

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▲好視野旅行社邱姓員工表示，他們並沒有搬家，不過，現在全部的人力都在幫忙協助此事後續。（圖／記者彭懷玉攝）

好視野旅行社邱姓員工表示，他們並沒有搬家，不過，現在全部的人力都在幫忙協助此事後續，沒人在台北的公司駐守，除了自家員工，還有工會、其他旅行社領隊等人協助處理，並嘆「遇到這種事，不是一兩個人可以處理的。」

▲舊蘇花遊覽車撞山壁釀六死，震驚社會。（圖／記者游芳男翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者今早抵達旅行社所在的位置，整棟是待出售的新建案，只見一樓店門深鎖，按了門鈴入內，物業指稱「旅行社一年前就搬離了，不曉得他們搬去哪裡，已有很多媒體記者過來，也是撲了個空」，而實際致電好視野旅行社，接電話的邱姓員工則否認，「我們並沒搬家，可能他們（物業）不清楚，不過，現在全部的人力都在幫忙事故處理後續，沒人在台北的公司駐守，除了自家員工，工會、其他旅行社領隊等人都在全力協助，現在要跑醫院，一整天行程很滿。」