侯友宜下令從嚴究責：通運公司應停業接受調查！避免搭乘其遊覽車

▲遊覽車蘇花撞山壁釀6死。（圖／記者游芳男翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

蘇花高17日發生遊覽車撞山意外，車上共45名人員，釀成6死15輕重傷。新北市長侯友宜17日表示，希望發生車禍騰龍通運公司暫停營業，民眾、公司行號若有合作，應先避免搭乘他們的交通工具。

侯友宜上午出席市政會議後受訪表示，這個事件市府絕對不可以輕忽，釀成這麼重大的傷亡，其中原因為何，檢察官已經在積極偵辦當中，市府也會從旁協助，事後該負責的就要負起責任，市府一定會站在被害者的立場，協助求償。

至於騰龍通運公司位於新北市板橋，其承攬新北市相關的旅遊業務，是否應暫停出車？侯友宜強調，在這段時間要避免搭乘通運公司交通工具，當然也要希望這家交通公司也能夠全面地停止，這段時間不要再營運，全面做檢驗，接受檢察官調查完了以後，再重新營運。





▲侯友宜回應遊覽車撞山意外後續協助。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜說，目前檢察官已經在調查當中，在調查期間，還有很多的疑慮沒有解除之前，還是要避免使用他們的交通工具，等調查釐清楚以後，我們再來談未來的事情。

對於給予傷亡者的後續協助，侯友宜表示，目前為止，6名往生者已經安置在第二殯儀館，部分傷者出院，還有25名仍然在住院治療中，市府今天再去關心，如果他們願意轉院，也會協助轉院，同時也給他們心靈上的安慰，除了慰問金以外，最重要還是派出社工以及法治的協助。

撞山遊覽車是由新店復興里組團的旅行團，團員共42人，大多為年長者，一行人前往花蓮遊玩兩天，於回程時發生車禍。新北市長侯友宜得知消息後於晚間7點30前往羅東博愛醫院探視、慰問傷者。

▲▼蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場死亡。（圖／記者許力方翻攝）