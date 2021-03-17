苦命鴛鴦戀情遭反對！硬辦童話婚禮　現場慘爆「流血事件」狂逃

▲美國一對小情侶原本期待童話般的婚禮，卻因為爆發不愉快的事而泡湯。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國西維吉尼亞州最近上演了「現代版羅密歐與朱麗葉」，一對來自兩個世仇家族的吉普賽情侶本想辦一場童話般的婚禮，沒想到卻爆發了許多不愉快的事，不止婚姻受到父母反對，伴娘還因為當街鬥毆鬧上警局，讓婚禮最後以流血收場。

據《太陽報》報導，18歲的新娘艾麗莎（Alyssa）和剛出獄的希斯（Heath）是一對苦命鴛鴦，他們的家族從祖輩開始就積怨已久，因此艾麗莎的父母堅決反對他們交往，甚至還放話，自己絕對不會出席婚禮。儘管婚姻無法獲得父母的支持讓艾麗莎十分難過，但小兩口還是十分期待大喜日子的到來。然而，倆人的生活也並未像童話般一帆風順。

艾麗莎和希斯原本希望可以住在希斯父母的房子裡，但當希斯的媽媽內蒂（Nettie）聽說艾麗莎在外惡意散播與自己有關的謠言後，感到憤怒不已，「我原本以為艾麗莎是個好女孩，但沒想到她居然去跟我兒媳說我有過多少個男人什麼的，這簡直荒謬，我用一隻手就能數得出我有過多少男人」，於是內蒂將艾麗莎和希斯趕出家門，以致於他們必須住在汽車旅館籌備婚禮。

Fairytale wedding ends in bloodshed as bridesmaids scrap in street – & the fighting only ends when the police arrivehttps://t.co/nyPM9hRGV4 — BBB (@billybobblugg) March 17, 2021

希斯的姨媽梅莉（Mellie）聽到內蒂被欺負後也感到十分生氣，決定在艾麗莎和希斯的婚禮上，給新娘一個教訓。婚禮當天，她跑到教堂外大喊大叫，與現場所有為新人獻祝福的賓客形成強烈對比。艾麗莎的表妹、伴娘戴蒙德（Diamond）難忍表妹受氣，衝上前辱罵梅莉，並嗆聲，「氣死我了，你小心我發起瘋來直接弄死你！」

戴蒙德和梅莉在互相咒罵、大喊大叫後，現場氣氛越來越僵，倆人之間的衝突也很快升級成肢體衝突。戴蒙德把腳上的高跟鞋踢開後，手拿鞋子、用力地將梅莉推到一個牆角，倆人開始鬥毆了起來。現場賓客完全試圖制止這場鬧劇，卻沒辦法將倆人分開。最後，警察趕來現場，戴蒙德才帶著她受傷的膝蓋和佈滿血跡的臉離開現場，而梅莉也整理好自己的衣服離去。

鬥毆事件的發生，讓艾麗莎和希斯夢想中的婚禮不得不緊急喊卡，他們被教堂趕了出去，而這對小情侶也急於在警察發現他們前逃離現場，他們和其他一些賓客迅速離開。

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