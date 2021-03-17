會晤王毅前夕！布林肯「點名制裁」24中港官員　涉損害香港自治

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將與中國高層會晤。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美中高層會晤在即，美國國務卿布林肯今天更新香港自治法報告，點名24位中港官員損害香港自治，包含14位中國全國人大常委會副委員長。依該法，美總統得以制裁遭點名人士。

布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。這將是美國總統拜登（Joe Biden）政府上任後美中高層首度會晤。

▲美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

不過，目前出訪日韓的布林肯選在會談前夕，透過聲明更新遞交國會的「香港自治法」報告，點名24位中港官員損害香港高度自治。

根據聲明，王晨、蔡達峰、曹建明、陳竺等14位中國全國人民代表大會常務委員會副委員長全部榜上有名。其他遭點名人士包含香港警務處國安處、中國國務院港澳事務辦公室，及中國中央駐港國家安全公署官員。聲明並未詳列所有遭點名人士。

在知情情況下，與今天被點名人士有大量往來的外國金融機構，也將遭受制裁。

▲布林肯結束訪日行程的同時，點名制裁24位損害香港自治的中港官員。（圖／路透）

布林肯表示，他昨天在日本，談到必須起身捍衛彼此共享民主價值，並合力向威脅這些價值的人士究責。今天公布的更新版「香港自治法」報告，突顯美國對中國全國人大11日單方面削弱香港選制的決定「深感關切」。

布林肯指出，北京作為進一步損害香港人民所被允諾的高度自治，也剝奪港人在自己政府內發聲的機會。此作為已被英國認定是違背「中英聯合聲明」。

他重申，一個穩定、繁榮且尊重人權、自由與政治多元性的香港，有利於香港本身與中國大陸，乃至更廣泛的國際社會。「美國與盟友夥伴站在一起，為香港人民的權利與自由發聲。我們會在北京未履行義務時作出回應。」

▲中國外交部長王毅即將與美國國務卿部林肯進行會晤。（圖／CCTV）

去年7月上路的「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）明定，美國國務卿在法案生效90天內須向國會提交報告，點名致使中國無法履行「中英聯合聲明」與「基本法」中對港承諾的外籍人士，並說明該人士遭點名原因。

國務院去年10月遞出首份報告，點名香港行政長官（特首）林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基、香港律政司長鄭若驊與香港保安局長李家超等10人損害香港自治。

根據「香港自治法」，相關人士遭點名後，美國總統得以（may）施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，但最晚一年內應（shall）實施制裁。由於名單可依情況隨時更動，代表該人士若一年內沒有被除名，就會面臨遭強制制裁命運。

更多相關新聞

►韓美2+2會談將登場！共研北韓議題 外交國防2長「隔11年」首訪韓

►美日2+2會談》日本罕見「硬」起來 美方重提中方危害故意「踩紅線」

►CNN：北韓準備試射新飛彈！拜登上任後首次 可能時間點曝光



聽Podcast掌握國際局勢

現省近3000元！LEEDAR麗「精梳棉」兩用被床包4件組