美日「聯手抗中」有共識！　趙立堅撂狠話：狼狽為奸不得人心

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

美日外長、防長昨（16）日進行「2+2會談」，並發表聲明批中國不遵守國際秩序，對聯手抗中取得了共識。對此，中國外交部發言人趙立堅今（17）日在記者會上怒轟「這不過是美日狼狽為奸」，並敦促美日立即停止針對中國的小圈子，否則中方將採取一切必要措施。

針對美日聯合聲明，趙立堅表示，這惡意攻擊中方對外政策，嚴重干涉中國內政，妄圖損害中方利益，中方堅決反對。他並提出6大重點反駁，世上只有以聯合國為核心的國際體系、以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則，美日沒有資格將自身標準強加於人。

趙立堅指出中國的多項舉措，中方和112個國家和國際組織建立了夥伴關係，參加了100多個政府間國際組織，簽署了超過500多個多邊條約，是安理會常任理事國中，派出維和部隊最多的國家。

「美國一貫奉行雙重標準，對國際法和國際規則合則用不合則棄。」趙立堅批，美國建國後近250年的時間，只有16年沒打過仗，還有數百個軍事基地遍佈在全球，「誰是世界和平與安全的最大威脅？國際社會自有公論」。

▲美日雙方在台灣海峽和平安定的重要性上達成共識。（圖／路透社，下同）



談及南海、釣魚台的問題，趙立堅強調中方立場是一貫明確的，中國對南海諸島及其附近島嶼，對釣魚島及其附屬島嶼擁有「無可爭辯」的主權。反觀美國距離南海8,300多英里，卻長年派軍機、軍艦在南海開展軍事演習和抵近偵察，「大搞炫耀武力、脅迫威逼的正是美國」。

美日聯合聲明還涉及台灣、新疆、香港等議題，趙立堅強調這都是中國內政，「聲明無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，這不過是美日狼狽為奸，干涉中國內政的又一明證和污衊抹黑中國的惡劣力證！」

美日固守冷戰思維，蓄意搞集團對抗，試圖打造反華包圍圈，「這完全是逆時代潮流而動，同本地區和世界絕大多數國家求和平、謀發展、促合作的共同期待背道而馳」，趙立堅說，美日此舉只會帶來混亂甚至衝突，並讓世人看清美日同盟禍亂地區和平穩定的真面目。

他批評，日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國的戰略附庸，不惜背信棄義，破壞中日關係；不惜引狼入室，出賣本地區整體利益的做法令人不恥，不得人心。

最後，趙立堅敦促美日立即停止干涉中國內政，立即停止針對中國的小圈子，立即停止破壞地區和平穩定的大局，否則中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。

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