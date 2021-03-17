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強冷空氣「狂降13度」最低溫時間曝！　周末變天轉濕冷

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周六晚起北部、東半部轉雨，周日高溫大降。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周日高溫狂降13度！氣象專家吳德榮提醒，強冷空氣周日緊隨鋒面南下，氣溫驟降、乍暖還寒，北台轉濕冷，白天氣溫僅約18度（北部周六高溫仍近31度），且愈晚愈冷、當晚沿海平地即降至13度左右，下周二清晨氣溫降至最低。

▼氣象局提醒，今西半部及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

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天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局今天（17日）凌晨對桃園市、苗栗縣、連江縣發布「濃霧特報」，今西半部及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園及苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周六白天各地晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅花東有非常零星降雨機率，周四因風力稍增強，東北部、北部山區和基隆北海岸有局部短暫雨；今到周六西半部高溫30度，南台灣更可到34度，東半部則是26度以上，這段期間西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

官欣平提醒，周六晚間到周日鋒面通過，加上東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中南部偏雲量增多；下周一、下周二東北季風影響，下周一除了北東降雨外，中南部山區也有零星降雨；下周二水氣減少，僅東半部零星降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平說，下波東北季風強度沒很強，主要反映在高溫上，北部周日高溫降到18至22度，下周一、下周二18、19度，和這幾天接近30度有區別，中南部高溫也稍降，中部25至28度，南台灣則還有28度以上；至於低溫部分，中部以北約14至17度，南部18度以上。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚涼，北部平地最高氣溫皆在30度以上，中南部更升至33度以上，日夜溫差達15度以上；西半部風弱不利擴散，空氣品質不佳（與華北沙塵暴無關），並常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。

吳德榮指出，周日清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有明顯雨，但累積雨量並不多，中部山區降雨機率亦提高；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷，乍暖還寒，北台周六高溫仍近31度，周日白天氣溫僅約18度，且當日愈晚愈冷，當晚沿海平地即降至13度左右，要注意保暖，其他地區氣溫亦下降。

吳德榮表示，下周一降雨漸停歇，北台偏冷，其他地區早晚亦冷；下周二清晨氣溫降至最低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴、穩定的天氣。

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