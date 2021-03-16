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倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲吳德榮提醒，北部周日愈晚愈冷，要注意保暖。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！周日陡降12度！氣象專家吳德榮指出，強冷空氣周日緊隨鋒面南下，模擬得很接近大陸冷氣團的強度，氣溫驟降、乍暖還寒，白天氣溫僅約僅18度（北部周六高溫仍近30度）。對此，中央氣象局預報員陳伊秀說，目前預報仍是東北季風等級，預估東北部低溫14、15度。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（16日）到周五天氣穩定，僅花東有零星降雨，西半部日夜溫差大，各地高溫28至30度，南部局部地區可到31、32度；周六東北季風增強，影響到下周一，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星降雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚涼，日夜溫差達15度以上，北部平地最高氣溫皆在30度左右，中南部更升至32度以上；西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，並常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。

吳德榮提醒，鋒面約在周日清晨抵達，北部、東半部轉有雨，中部山區降雨機率亦提高，模式模擬的降雨明顯，但累積雨量並不多；強冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降，北台轉濕冷，乍暖還寒，北台周六高溫仍近30度，周日白天氣溫僅約18度，且當日氣溫持續下降，愈晚愈冷要注意保暖，其他地區氣溫亦下降。

吳德榮說，下周一降雨漸減緩，北台偏冷，其他地區早晚亦冷；由於屬末期的模擬，強冷空氣又模擬得很接近大陸冷氣團的強度，是否會達到標準？模式仍在微調中，應持續觀察。

對此，陳伊秀分析，目前預報周末冷空氣仍是東北季風等級，預估屆時北部低溫15、16度、東北部14、15度、花東16至18度、中南部17至19度。

ET快訊
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