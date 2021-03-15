台灣「上空照」曝光！1圖看10天降雨預報　有些地方恐1滴都沒

▲ECMWF未來10天的累積降雨預報。（圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

水庫好渴！天氣風險公司分享歐洲中期預報中心（ECMWF）「未來10天的累積降雨預報」，直言水情依然不樂觀。天氣風險總經理彭啟明也說，近期到月底在趨勢上仍看不到有明顯降雨的訊號，這對缺水的西半部仍是頗大的壓力，務必要節約用水。

中央氣象局局長鄭明典今天（15日）在臉書發文，貼出衛星水氣頻道影像，他說，這圖看的是高層水氣，比較容易判斷深對流發展的位置，「台灣上空......空空如也！美國上空......巨大風暴！」

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▼鄭明典貼出衛星水氣頻道影像。（圖／翻攝鄭明典臉書）



天氣風險14日在臉書表示，未來一周的天氣就兩個字「熱、晴」，水情依然不樂觀；根據ECMWF未來10天的累積降雨預報，可以看出北方有鋒面系統，南方有熱帶的水氣，台灣就是偏乾、相對少雨。

天氣風險指出，如果認真算一下模式模擬的雨量（誤差大），西半部缺水的地區在未來10天內，都只有10至20毫米以下的累積降雨，「有些地方仍可能滴雨未下...」

彭啟明也在臉書提醒，這周顯著回暖，天氣更穩定，西半部要注意空氣品質，預計周六深夜到周日清晨另外一波鋒面尾巴掠過，加上東北風報到，北部、東部轉多雲偶陣雨，也明顯降溫，預計到下周一、下周二；近期到月底在趨勢上仍看不到有明顯降雨的訊號，這對缺水的西半部仍是頗大的壓力，務必要節約用水。

▲▼德基水庫水量創47年新低，還驚見「水底枯林」。（圖／小草工作室授權提供）

▼曾文水庫水情拉警報，水庫底部已成青青草原。（圖／攝影師呂竑毅提供）

