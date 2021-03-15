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下波「鋒面+強冷空氣」轉雨時間曝　今起連6天晴暖32℃↑

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,行人,寵物,狗,散步,遛狗,毛小孩。（圖／記者李毓康攝）

▲今東北季風減弱，北台灣氣溫回升。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（15日）至周六各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚稍涼，日夜溫差達15度；下一波鋒面約在周六晚或周日晨抵達，北部、東半部有明顯降雨，較強的冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷。

中央氣象局指出，今東北季風減弱，風向轉為偏東到東南風，北台灣氣溫回升，白天變得較為舒適，北部及東半部高溫約24到26度，中南部則在27至29度，各地早晚仍有涼意，低溫約16到19度；由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨，清晨東北部也有零星降雨的機會。

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氣象局預報，周二至周五各地大多為晴到多雲、舒適溫暖，東部及東南部偶有零星短暫雨；西半部地區及金、馬易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多關注航班資訊。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周六鋒面通過及東北季風增強，北台灣稍轉涼、降雨機率提高，目前資料顯示鋒面本身的影響不大，主要為東北季風及華南中層水氣帶來的降雨，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，周日東北季風影響，北部及東北部明顯轉涼，白天高溫不到20度，低溫也比前些日子要低，至於其他地方氣溫也會下降；除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區受華南中層水氣移入也有零星短暫雨，其他地區則為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚稍涼，日夜溫差達15度；西半部風弱、不利擴散，空氣品質易不佳，並常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊；周二起北部高溫升至30度，中南部更升至32度以上。

吳德榮分析，下一波鋒面約在周六晚或周日晨抵達，北部、東半部有明顯降雨，中部山區降雨機率略提高，模式模擬的總累積雨量並不多，較強的冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷，乍暖還寒要注意保暖，其他地區氣溫亦略降；下周一降雨漸減緩，北台仍偏冷，其他地區早晚亦偏冷；由於模擬已超過7天，模式持續調整中，需繼續觀察。

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