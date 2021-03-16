拒戴口罩！他嗆郵局經理「不認識劉建國？」　立委冷回：不是我朋友

▲男子沒戴口罩進郵局洽公，還嗆出「劉建國」的名字，遭民眾PO網爆料。（圖／翻攝爆料公社）



記者邱茀濱／綜合報導

根據防疫規定，民眾出入八大類場所，都必須佩戴口罩。但基隆一名男子卻沒戴口罩進郵局洽公，被人員規勸竟還反嗆「你不認識劉建國是不是？」完全無視法規，誇張行徑全被民眾拍下。貼文一曝光，3千名網友留言開罵。

原PO在「爆料公社」貼出照片，只見一名男子把口罩拉下戴在下巴上，無視防疫規定走進郵局洽公，且不顧他人感受大嗑食物，被經理提醒時竟還囂張反嗆「你是不是想調走？你不認識劉建國是不是？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一曝光，不少網友留言開轟，「生活總會有一堆拉圾」、「肉搜」、「最討厭這種人假虎假威」、「這個直接報警處理了吧？還能讓他在郵局吃東西」、「建國兄還不出來認領～～」、「我也是劉德華的朋友啊.....」。

另外，也有人猛酸，「劉建國是誰？我不認識耶」、「ㄜ…劉建國到底是誰~」、「劉建國是誰不重要，重要的是你到底是誰」、「劉建國有人找你」、「劉建國哪位」。

對此，立委劉建國在個人臉書回應說，「如果有人在該戴口罩的地方不戴口罩，還在狐假虎威，這種人肯定不會是我的朋友，該怎麼處理就處理，該譴責就譴責！」

▲立委劉建國澄清。（圖／翻攝劉建國臉書）



►限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！3490元→2799元