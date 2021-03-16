郵局開辦全新「自郵領件」寄包裹省22元　到晚上9點都可以領

▲郵局開辦全新「自郵領件」業務，寄包裹省22元。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政宣布，將於3月24日起開辦「自郵領件」，收件人可選擇已開辦此業務的投遞單位作為收件地址，初期全區開辦共60處。當郵件送達後會發簡訊通知收件人，屆時憑簡訊從早上8點到晚上9點都可以領取，郵資也依現行標準減收22元優惠。

自3月24日起，民眾於各地郵局（1,299局）郵務窗口交寄國內包裹或快捷郵件（含代收貨款郵件）時，可選擇以「自郵領件」方式交寄，選擇已開辦此業務的投遞單位為收件地址，並提供收件人手機號碼。

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▲中華郵政開辦自領郵件業務，當包裹送達時會發送簡訊通知。（圖／中華郵政提供）

當郵件送達指定投遞單位時，系統將自動發送簡訊通知，收件人即可憑簡訊於平日上午8時至下午9時（部分提供服務至下午7時）至指定地點領取郵件；部分投遞單位周末及連續假日也提供服務，有效延伸民眾領取郵件時間。

初期全區共有60處投遞單位開辦，並享有依現行國內包裹、國內快捷資費標準減收22元優惠。中華郵政提醒，「自郵領件」領件手續跟民眾到郵局窗口領取招領郵件類似，收件人親自領取者，應出示通知簡訊及附照片的身分證明文件正本，簽名或蓋章後領取。

▲中華郵政開辦自領郵件業務，60個投遞單位一覽表。（圖／中華郵政提供，點圖可放大）

若需委託他人代領者，也要出示通知簡訊、收件人印章或委託書（報值及保價郵件限使用委託書）、代領人附照片的身分證明文件正本，於簽名或蓋章後領取。

中華郵政提醒，簡訊除可作為電子化郵件招領通知單外，也列示投遞單位詳細地址及聯絡電話，方便民眾聯繫確認，但絕無提供付款連結，請民眾慎防受騙。

目前中華郵政有多元便利的郵件取件地點及時間選擇，除於郵局營業窗口提供「存局候領」服務，全區也布建逾2,000座「i郵箱」，提供24小時全年無休自助取／寄郵件服務。

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