軍中伙食超地獄！老鳥崩潰曝「暗黑料理」：豬都要哭了…不敢回憶





▲軍中伙食超地獄。（圖／陸軍司令部）

記者施怡妏／綜合報導

軍中的伙食常常是當過兵的人的重點話題之一，軍中伙食好壞深深影響士氣，不同單位水準可能有著天地之別，一名網友在臉書「爆廢1公社」好奇提問，「在當兵期間，你們吃過最特別的，暗黑料理是什麼？」貼文一出後，釣出許多過人來分享恐怖的回憶。

在軍中總能看到各式各樣稀奇古怪的菜色，網友們回憶起當兵的菜單表示，「湯是熱水加鹽跟胡椒」、「酥炸戰備口糧餅乾夾草莓果醬，配巧克力湯」、「草莓果醬配稀飯」、「土石流味增湯、水溝雞腿、腳踩愛玉」、「毛粗到會刮傷的豬腳」、「餐餐有滯銷農產品」、「海偵吃到海水煮的飯」、「豆漿裡面撈起來抹布，然後伙房的說那是冷卻凝固的一層膜」。

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▲有網友吃了兩個月的腳揉饅頭。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

還有網友爆料，有一次早點名時，發現伙食房的學長跪在連集合場，一直到午休還跪在那，打聽後才知道，原來學長半夜用腳揉麵團，被排長逮到，怕排長去告狀自己下苦肉計去跪，「原來我吃了兩個月的腳揉饅頭」。還有人說，「28年前在苗栗某訓練單位吃到有腳臭的饅頭」、「我29年前也在馬祖製作過這種饅頭」。

此外，還有各種大雜燴的料理，「綜合什錦海陸雜燴湯麵，俗稱『核廢料』」、「八寶粥燴豬肉」、「早餐的稀飯想說怎麼有芝麻粒，結果整鍋有上百隻米蟲」。不少人看完後驚呼連連，「每一樣都刷破我三觀，非常特別」；還有人感嘆，「如果沒當過兵，我永遠也不知道我媽的手藝有多好！」