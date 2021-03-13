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社會 社會焦點 保障人權

照服員姊妹檔神偷鬼盜！25次盜領老榮民存款撈78萬　妹加碼自肥

▲屏東地方法院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地方法院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

榮民之家步姓女照服員，被控竊取照顧方姓老榮民存摺及印章，交由胞妹到郵局盜領存款，半年內共提領25次，盜領70多萬元，其中有9次是妹妹擅自「加碼」溢領挪為己用，被害人發現報警，被警方依偽造文書罪送辦，檢方偵結起訴，屏東地院判步女有期徒刑2年6個月，其妹1年有期徒刑，均可易科罰金、上訴。

判決書說，步姓女子於2018年7月底至2019年1月間，利用照顧方姓老榮機會，得知他郵局局存摺及印章放置處，多次竊取後交給胞妹至郵局提款，避免引起注意，每次提領金額以不超過3萬元為限，先後盜領25次共得手69萬3千元；其中9次因姐姐交代提領的金額較少，其妹認為有機可趁，擅自加碼溢領，得手9萬1千元。

被害人經半年多，才發現郵局存款短少78萬多元，趕緊報警，兩姐妹得知見紙包不住火，坦承犯行，被依偽造文書罪送辦並起訴。

法院判決指出，被告兩人不思被害人已90餘歲，無工作能力，僅靠子女撫養及存款過生活，竟利用照顧機會，趁機竊取帳戶存摺及印鑑盜領，殊屬不該，且犯後未與被害人達成和解。合併判步女有期徒刑2年6個月，其妹1年有期徒徒，如易科罰金以1000元折算一日，並追繳不法所得。

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