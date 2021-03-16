5天內被恐嚇殺人、爆炸3次　北捷怒了：敢惡意挑釁絕對立刻反擊！

▲捷運中山站15日被一名26歲男子恐嚇「看會不會發生爆炸」。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運連3日被恐嚇，12日有人揚言在古亭站殺人，14日又有男子寄信稱要炸大坪林站，15日再接到26歲男子來電稱「看中山站會不會發生爆炸」，儘管警方皆已逮補到人，但台北捷運公司16日仍強調，只要接獲任何異常通報，絕對會重視並且反擊，敢惡意挑釁，就立即通報警方處理。

台北捷運公司16日指出，北捷客服中心於15日晚間9時32分和晚間9時39分，接獲同一名男子來電，內容略為「要去中山地下街」、「看中山站跟中山地下街會不會發生爆炸」等，說完後逕自掛斷電話。

台北捷運公司表示，客服人員聽聞後立即通報行控中心及捷運警察，並向警方完成報案，全線車站、地下街及販賣店均加強警戒，並全力配合警方調查，至今捷運系統及中山地下街都一切正常，並無警鈴大作情形，再次感謝警方迅速破案，並將該精神異常民眾送醫治療，維護社會安定。

台北捷運公司說，客服中心均由專人接聽旅客來電並全程錄音，遇有異常來電立即通報處理，比照先前接獲民眾恐嚇郵件處理方式，除立即通報行控中心及捷運警察外，並向警方報案。

北捷強調，每天約有200萬人搭乘的台北捷運，以旅客服務及安全為首要目標，只要接獲任何異常通報，絕對會重視並立即反擊，任何人敢惡意挑釁，將立即通報警方處理，呼籲旅客搭乘捷運時提高警覺、注意身旁人事物，若在列車上發現任何異常狀況，要保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員或行控中心，或是於車站通知站務人員。

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