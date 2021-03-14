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車廂對講機失靈？女子大哭嚇壞乘客　北捷急漏夜檢查：按就對了！

▲▼耿薇指出，北捷車廂內緊急對講機失靈。（圖／台北市議員耿薇辦公室提供）

▲耿薇指出，北捷車廂內緊急對講機失靈。（圖／台北市議員耿薇辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運連續2日接獲恐嚇信，分別為要在古亭站和大坪林站進行攻擊，讓不少乘客感到擔憂，深怕過去的鄭捷事件重演，然而台北市議員耿薇13日卻爆，北捷車廂內緊急對講機失靈，質疑是不是該徹底檢討捷運車廂安全。對此，台北捷運14日回應，已有漏液安排列車測試，對講機功能均能正常收發，旅客若遇到異常情況，必須得使用對講機，「按就對了。」

耿薇13日提及，有助理搭乘捷運板南線前往南港展覽館方向時，車廂內有一名女士突然嚎啕大哭且下跪，讓不少乘客開始緊張，使該名助理於下午4時51分列車抵達西門站時，用手機撥打110通報，然而到西門站時卻沒有車站人員上車，助理才又走到對講機通報，卻發現該對講機完全沒人接聽。

耿薇表示，對於對講機失靈狀況，當時北捷公司回報，行控中心說知道有人按對講機，但聲音聽不清楚，可能是西門站太吵，然而助理在對講機前，也沒聽到任何人回應聲音，「捷運公司這樣的理由會不會太離譜？」板南線不論何時都擠滿人，如果因為環境音太吵，就導致車廂內無法透過對講機說反應，若有緊急甚至危險狀況，車廂內的乘客難道要坐以待斃嗎？

針對耿薇提及的捷運列車對講機功能一事，台北捷運公司14日回應，行控中心訂有應變規定，若旅客和司機員通話失效，司機員須立即通報行控，且透過CCTV監看車廂內狀況；而行控除進行監控外，也會通報下游車站站長上車查看，所以旅客如遇異常情形使用對講機「按就對了！」

台北捷運公司表示，已經漏夜派員於凌晨安排列車測試，雖然測試結果對講機功能均能正常收發，但為求慎重，仍將持續檢討，務求找出發生原因。

至於列車對講機等相關設備，北捷指出，於每日出車營運前整備，系統會自行偵測是否正常，另每週會有一次列車於各機廠收車後，安排2人一組逐一測試；同時每兩週也由維修人員進行功能測試，13日晚間已再進行全部列車測試，確認今日上線列車對講機功能正常。

最後，北捷表示，捷運車站及列車有許多設備，例如每一月台的牆面或立柱上也設有對講機，按壓後直通站務人員，提供旅客安全保障，會持續全面檢視車站、車廂內通話等設備，確保旅客及系統安全。

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