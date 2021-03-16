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社會 社會焦點 保障人權

北捷4天3度被恐嚇！「微波電池」炸中山地下街　狂男永和落網

記者邱中岳／台北報導

台北捷運公司在15日晚上9時許，接獲恐嚇電話，表示16日要在中山地下街放置炸彈，說完後隨即掛上電話，警方循線掌握嫌犯位於永和的住處，最後在住家內當場逮人。

▲▼▲男子嗆在北捷地下街微波電池，看會不會爆炸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子嗆在北捷地下街微波電池，看會不會爆炸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，26歲的陳姓男子15日晚上9時許，打電話到北捷公司的客服中心，聲稱明天（16日）將在中山地下街看書喝星巴克，會把紙杯跟便當盒放電池，然後請車商微波看會不會爆炸。

當下語畢即掛上電話，事後又再度打進北捷公司宣稱明天要在中山地下街按警鈴，還把電池放進便當和微波，看會不會爆炸，中山分局獲報後展開調查，掌握嫌犯位於永和住處。

事後在永和住處找到嫌犯後，家屬表示，嫌犯精神不穩定，先行送往松德院區治療。

台北捷運公司在4天內發生3起恐嚇案件，第一起由台中1名年約40歲的李姓男子，傳送電子郵件給北捷公司，內文提及即將在古亭站殺人，警方旋即在台中逮人，但13日晚上9時許，北捷又收到電子郵件，預告新店大坪林站在15日會發生爆炸。

警方獲悉後也在新北市逮人，發現發送郵件的嫌犯，透過父親的郵件帳戶寄送恐嚇電郵，最後則是在15日，1名陳姓男子因精神不穩，也2度打電話恐嚇北捷公司。

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