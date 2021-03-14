獨／「古亭站殺人」狂徒起底！爬蟲類當寵物　最愛看蛇「吞食秀」

▲涉嫌恐嚇台北市捷運公司的李姓男子愛養球蟒，臉書影片都是球蟒吞食秀影片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

12日中午台北市捷運公司行控中心接獲有歹徒傳送電子郵件，聲稱將要「跑來古亭站殺人」捷運公司獲報後不敢大意，通報捷運警察隊勤務指指揮中心後，捷運公司也派人到中山警分局報案，警方稍晚根據恐嚇電郵登入資訊，鎖定家住台中市大里區、有裝潢工程背景的李姓男子（42歲、毒品、竊盜、詐欺等多項前科）並通知台中市警方將他緊急逮捕歸案。





▲涉嫌恐嚇台北市捷運公司的李姓男子愛養球蟒，臉書影片都是球蟒吞食秀影片。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解、李姓男子從服役後大多數時間都從事裝潢、營建工作，並因裝潢工程並不固定，李男還私下印製名片、對外承接汽車、或者建案室內的音響隔音裝潢工程，並透過網路賣場買賣用不到的營建工具。

專案小組人員指出，李男個性相當孤僻、社交人際網路相當單調，僅有幾個固定的朋友，為了排解生活孤單乏味，李男最近還養球蟒、白化爬蟲類當作寵物，直到台中市警方上門抓人，他這才知道自己散發恐嚇電郵的嚴重性。

警方指出，李男雖然從事室內裝潢等工作，堪稱是師傅等級有專門技術的營建工程人員，但日前才因個人因素從上班公司離職，心情不佳下才會透過電郵寄信到台北市捷運公司恐嚇，他落網後辯稱心情不好，並非真的有犯意想去捷運站砍人。

但捷運警察透露：另件在13日晚間22時發送電郵給捷運公司客服，預言「後天正午將在新店大坪林站發生一場爆炸」與李姓男子電郵恐嚇案相同的是，兩者均使用同一電子郵件供應商；雖然新店警方很快就找到家住新北市貢寮區的詹姓少年（17歲）涉案，但兩起案件居間是否有模仿效應，或是犯意聯絡仍有待警方深入追查。

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