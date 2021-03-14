北捷1女搭車突下跪嚎啕大哭　乘客緊急求助對講機竟失靈...

▲捷運示意圖。（資料照／記者季相儒攝）



記者蕭羽耘／台北報導

攸關安全的捷運車廂緊急對講機在昨天傳出失靈，台北市議員耿葳13日晚間描述，自己的助理昨天在捷運上遇到一名女子，她突然失控嚎啕大哭並下跪，車內的乘客都相當緊張，後來助理使用緊急對講機，卻發生對講機失靈的狀況。

針對對講機失靈，耿葳13日在臉書抨擊，大家對「古亭站預告殺人」事件草木皆兵，沒想到還發生對講機失靈，捷運車廂安全是不是該徹底檢討？她描述，助理傍晚在板南線往南港展覽館的列車上，車箱內突然有一位女子嚎啕大哭並下跪，隨著一站站過，滿載車廂裡的乘客從莫名其妙開始變得緊張。

那位女子跪的位置剛好在離助理最近的對講機前，耿葳說，在客滿的車廂內，助理只好在下午4點51分，列車抵達西門站前用手機撥打110通報，但抵達西門卻發現沒有任何車站人員上車，於是助理再前往下個對講機通報，按了第一次無人接聽，便打開手機開始錄影，影片就是助理按下第二次對講機的畫面。

耿葳表示，對於「對講機失靈」的狀況，捷運公司回報，「行控中心說知道有人按對講機，但聲音聽不清楚，可能因為西門站太吵」讓她直呼，若是有緊急甚至危險的狀況，車廂內的乘客難道要坐以待斃嗎？

對此，北捷回應，13日下午4點51分，捷運行控中心接獲對講機通報，司機員回報應答時聲音吵雜，行控中心也接獲捷警通知，有民眾反映列車內有旅客哭泣，立即通知台北車站站長至月台待命，並於列車停妥時上車確認，民眾反映該女性旅客已下車，站長及保全人員則在下午4點57分尋獲旅客，經關心了解後，陪同旅客由台北車站出站。

北捷指出，行控中心已請下游車站站長上車測試，該車廂4具對講機均正常，為求慎重，已將該部列車收回機廠詳查，該部列車發車前，整備通訊系統測試正常，目前已將該部列車收回機廠，測試對講機功能正常、清晰。

北捷說明，初步研判旅客當時按壓對講機時，疑受背景噪音影響，致司機員無法清晰辨別旅客通報內容，隨即行控中心與司機員聯繫，並啓動應變機制處理，也將全面檢視車站、車廂內通話等設備，確保旅客及系統安全。