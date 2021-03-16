台南黃姓交警疑遭霸凌輕生　傳相關主管知悉卻沒處理釀憾事

▲輕生身亡的台南市交警大隊黃姓員警雖無子女，但他很喜歡孩子。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市交警大隊黃姓員警驚傳輕生身亡，並傳出在東區拖吊場執行違規車輛拖吊業務的黃員疑長期遭職場霸凌，而在住家公寓外牆輕生，且相關主管在2個月前即知悉此事，卻沒有處理而釀憾事。

據了解，死亡黃姓員警（54歲）原本支援東仁拖吊場，因該拖吊場暫停營運，黃員被改調支援南區拖吊場，後來東區拖吊場重新營運，黃員又被調回東區拖吊場執行違規車輛拖吊工作。

黃員尋短輕生事件發生後，即傳出黃員被調回東區拖吊場後，開始出現異狀，有同事發現他都會一個人獨自躲在角落泡茶，且同事都不喝黃員泡的茶，也不理他，似乎刻意孤立、排擠黃員；主管與同事更疑用排班來刁難黃員，不讓他好好休假，而相關情事，中隊長及分隊長都知情。

約2個月前，有同事向大隊長通報，指黃員有異狀，疑有輕生念頭，需要關懷，但大隊長完全沒處理，結果黃員真的發生輕生憾事，如果交大長官能及早介入查處，或許此一憾事不會發生。

交通大隊代理大隊長蘇政敏證實黃員輕生，其他事情目前較不方便透露。副大隊長方明海表示，對於黃員遭霸凌、代理大隊長在2個月前已接獲同仁反映等情事，均不知悉，將會去進行了解。

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