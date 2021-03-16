獨／台南警疑遭霸凌死諫！曾拖吊議員妻座車　知情人士曝內幕





▲台南交通大隊黃姓員警，拔罐在臉上製造歡樂 。（圖／知情人士提供，下同）

地方中心／台南報導

台南市東區一棟大樓被目擊有一名男子吊掛於大樓11樓外牆，送醫之後不治！最後身份確認是台南市警察局交通大隊的黃姓員警，有知情人士爆料，「他原本是一位人未到笑聲先到的人。民營拖吊場裁撤後歸建回南區，變得沈默寡言，上班時間開始出狀況」，控訴黃姓員警疑似遭到霸凌。

根據知情人士說，黃姓員警原本是一名開朗的人，之前是人未到就笑聲先到，但是自從民營拖吊場裁撤後歸建回南區，就變得沈默寡言，上班時間開始出狀況，「同事竟然都不關心他，等著看他笑話，甚至他泡的茶都沒人要喝」，而且在二個月前有就有向大隊長提醒過，說這位同仁原本個性開朗，突然變得沈默不語，需要關懷。

另外知情人士也透露，「黃姓員警之前服務的拖吊場內本就有嚴重霸凌，疑似是長官帶頭的。所以民營拖吊場裁撤後，黃姓隊員被暫調其他分隊。年初新的公營拖吊場成立時，內部就有人向大隊長反應，黃姓員警不適合調回來，沒想到大隊長沒當一回事，剛調回來不久久自殺了。」

黃姓員警平日公正執法，在2017年3月1日還因為台南一位議員妻子違停在東門路二段158巷紅線區，因強硬執法遭投訴態度不佳，隔日台南市警察局還出面力挺黃員，表示拖吊程序合法無誤。知情人士還提供一張黃姓員警搞笑的照片：「拔罐拔到額頭上，逛街都不害羞，他就是這麼歡樂的人」，質疑在工作期間疑似遭到霸凌才會變成如此，希望督察體系可以好好查查，正視問題。

▲知情人士表示黃姓員警沒有子女，但平常很愛小孩 。（圖／知情人士提供）

對此警方回應，黃姓員警負責拖吊違規車輛業務，目前獨居，妻子離開多年，2人無子女。交通大隊指出，黃員平時工作表現、生活正常，15日上午8時至12時執行拖吊勤務，下午1時至5時常訓，晚間6時則簽退返家，16日輪休，如今對於黃員突然尋短，隊部同仁都甚感意外。目前警方已通知黃的家人前來，並全力協助家屬處理後事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



【相關新聞閱讀】

快訊／台南交大員警11F住家輕生！民眾目擊「他高掛外牆」嚇傻