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台南市交大警員住處大樓輕生　工作生活無異狀同仁訝異哀悼

▲台南市交通大隊54歲黃姓警員，16日清晨3時多被人發現在東區11樓住處輕生，同仁甚感訝異哀悼。（圖／翻攝自google maps）

▲台南市交通大隊54歲黃姓警員，16日清晨3時多被人發現在東區11樓住處輕生，同仁甚感訝異哀悼。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

台南市交通大隊54歲黃姓警員，16日清晨3時多被人發現在東區11樓住處輕生，交通大隊說，黃員負責東區拖吊場違規拖吊車輛業務，平時工作表現及生活都正常，平日給人樂觀的形象，並無異狀，黃員目前獨居，台南市警察局督察室已進行了解慰問，並發動警心行動，協助家屬處理後事。

16日清晨3時21分，有民眾向台南市警局110報案，有人吊掛在東區某大樓11樓外牆上，警方和消防人員獲報到場，發現交通大隊黃姓警員，在住家曬衣間外牆上吊自殺，經送往台南市立醫院急救後，延至清晨近5時醫師宣告不治，未在黃員住處發現遺書。

▲黃員在東區拖吊場執行違規車輛拖吊勤務，平時工作及表現正常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃員在東區拖吊場執行違規車輛拖吊勤務，平時工作及表現正常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警交警大隊指出，黃員在東區拖吊場執行違規車輛拖吊勤務，平時工作及表現正常，隊部長官前往督勤時，黃員都帶給人樂觀表現，工作及生活均無異狀，內部「心情量表」也是正常，對於黃員突然尋短，隊部同仁都甚感意外及哀悼。

據了解，黃員目前是獨居，黃妻已往生多年，夫妻2人並無子女。15日黃上午8時至12時執行拖吊勤務、下午1時至5時時常訓，晚上6時簽退下班返家，16日是黃員輪休。

台南市警察局長方仰寧已指示督察室慰問及發動警心行動，全力協助家屬處理後事外，也通知黃員家屬來交通大隊，協助警方釐清尋短原因中。

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