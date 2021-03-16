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社會 社會焦點 保障人權

被「潑屎妹」嫌矮！160cm男「整桶屎」狂淋她全身洩憤　下場出爐

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

邱姓女子去年9月19日於北市信義區威秀影城前，遭柯姓男子潑糞，引起社會關注。身高160公分的柯男到案供稱，他先前於夜店結識邱女，雙方曾爆發口角，在臉書上互槓，結果邱女還在臉書上嫌他矮，讓他決定朝對方潑糞。對此，台北地檢署今依公然侮辱、強制罪起訴柯男。

▲柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

▲柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

回顧整起事發經過，邱女去年9月19日坐在北市信義區威秀影城廣場前的石椅，孰料，身穿黑衣、戴口罩的柯男卻突然朝她潑灑整桶糞便，隨後離開現場，而邱女則是趕緊返家清掉一身大便味，20日下午5時30分前往派出所報案，並對柯男提告公然侮辱。

▲▼台北市信義區長髮妹遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲柯男潑糞後逃離現場。（圖／記者張君豪翻攝）

柯男到案供稱，事發2、3個月前他與邱女在信義區夜店喝酒認識，但事後曾發生過口角，雙方因此在臉書上互槓，邱女還在臉書上罵他矮，讓他認為邱女是在霸凌自己，才氣得決定潑糞，而因邱女每次去夜店都會打卡，他才會知悉對方行蹤。

另外，柯男指出，該桶穢物是自己所收集的，裡頭為自己的糞便、廚餘和發酵污水針對潑穢物，而北市環保局事後依《廢棄物清理法》開罰6000元。

檢方偵辦全案後，認為柯男將糞便潑灑邱女身上，使路人見得邱女狼狽模樣，確實毀損邱女名譽，再加上邱女在滿身屎的情況下無法擅自移動，因此依公然侮辱、強制罪起訴柯男。

▼邱女遭潑屎後，轉換直播主跑道。（圖／翻攝邱女臉書）

▲▼信義區潑屎妹轉換直播主跑道。（圖／翻攝邱女臉書）

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