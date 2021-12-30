金門女兵騎機車歸營被撞爆頭斷腿　重傷送台急救女駕駛當場嚇哭

記者林名洋、林冠吟／金門報導

金門縣金湖鎮29日晚間發生一起重大車禍！一位金防部營部連李姓女兵晚上洽公外出，在騎車返回部隊時遭到一輛轎車撞飛，強大的撞擊力道造成機車車頭幾乎全毀，李姓女子也因此受有創傷性腦出血合併顱骨骨折、左小腿開放性骨折與多處擦挫傷。由於女兵傷勢嚴重，29日晚間也已緊急後送到台灣本島，以進行相關治療，警方初步排除酒駕行為，至於詳細肇事原因還需進一步釐清。

▲金門女兵外出洽公歸營時與轎車發生碰撞，因而造成其頭部重創，緊急後送至台灣本島進行治療。（圖／記者林名洋翻攝）



金門金湖分局表示，29日晚間近7時許接獲民眾報案，金湖鎮環島南路三段ㄩ成功號路口，發生一起交通事故，陳姓女駕駛開車沿環島南路四段左轉時，和金防部的李姓女兵發生碰撞，因此造成女兵頭部重創顱骨骨折、左小腿開放性骨折等傷勢，送醫接受電腦斷層掃瞄診察後，醫師認為女兵傷勢嚴重，緊急將女兵後送到台灣本島進行治療。

由於事發然，陳姓女駕駛看到車禍後更直接當場嚇哭，她所駕駛的自小客車車頭全毀還冒煙，為避免火燒車情形，金門消防隊也預防性派出消防車搶救。整起事故原因經警方初步調查排除酒駕行為，至於詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

▲▼金門女兵外出洽公歸營時與轎車發生碰撞，造成其頭部重創，緊急後送至台灣本島進行治療。（圖／記者林名洋翻攝）



對此，金湖分局也提醒民眾行車時應有正確用路習慣，民眾行車時應彼此尊重、相互禮讓，以保護用路人安全之觀念，車輛左轉應於30公尺前顯示方向燈，提醒後方用路人，並注意與前車保持安全距離，嚴格遵守道路交通相關規則，以維護良善安全的用路環境，減低事故發生的機率。

▲▼強大的撞擊力道造成女兵所騎乘的機車龍頭幾乎全毀。（圖／記者林名洋翻攝）

