男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「恐怖毒窟」救出8幼童…全發展遲緩　

▲2個月大男嬰猝死後被驗出生前染毒，檢方到住處搜索，發現男嬰家中竟仍有8名幼童置身毒窟內。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者陳羿妏、黃子倩／高雄報導

高雄一名2個月大的男嬰去年11月間猝死，經法醫相驗後發現男嬰血液、尿液內含安非他命成分，疑生前遭人施打毒品。對此，高雄地檢署著手偵辦，本月11日前往男嬰住處搜索後，確實查獲安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，還發現屋內竟有8名兒童長期置身毒窟內，立即進行安置，另將男嬰的母親、姑丈及伯父帶回，目前3人經訊問後，均諭令交保候傳。

回顧整起事發經過，檢方去年11月11日接獲警方報驗通知，一名2個月大男嬰死亡，遂會同法醫趕赴相驗，並於隔天（12日）於高雄市立殯儀館解剖，並確認死因系因支氣管肺炎併水腫而死亡，初步排除他殺嫌疑，惟過程中發現男嬰血液、尿液均含有第二級毒品甲基安非他命，疑似生前遭人施用毒品，便主動簽分偵辦，指揮前鎮警分局、婦幼警察隊共組專案小組。

檢方11日上午7時見時機成熟後，指揮專案小組持法院搜索票，前往男嬰住處搜索，當場扣得第二級毒品安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，並依法以現行犯將男嬰的母親、姑丈及伯父逮捕，另通知3名證人到案說明，案經訊問後，檢方以3名被告涉犯《刑法》第286條妨害幼童發育及毒品危害防制條例第6條非法使人施用毒品，罪嫌重大為由，均諭令交保候傳。

另外，檢方調查，3名被告明知不得於有嬰兒之環境內施用毒品，以避免傷害嬰兒的健康、發育，仍長期在住處內以燒烤方式施用毒品，且執行搜索過程中，尚有8名兒童仍在同住屋內，顯然未獲適當照顧，遂立即通報高雄市政府社會局協助處理轉介，8名兒童至醫療院所進行驗傷、身心評估及緊急安置事宜。經醫師評估後，8名兒童皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，因此，全案檢方將繼續釐清8名兒童發育遲緩的原因，是否與接觸毒品或照護不良有關。

社會局也指出，已經安置8名孩童,目前配合檢警偵辦當中, 也將持續關心掌握孩子的狀況。

【更多新聞】

嘉義5護理師爆拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！院方回應了



快訊／館長槍擊案「幕後金主」落網！供槍手安家費…檢偵訊中

女大生求包養…3萬到手秒失聯！2寶爸遭騙1招回擊 2人下場皆慘