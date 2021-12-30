弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

記者游瓊華、林冠吟／綜合報導

台中一名擁有碩士學歷的32歲江姓女子，因不滿父親阻止其和34的張姓男友交往，更拒絕贊助其出國進修費用，竟在27日晚間夥同男友持榔頭將父親殺害後，再將遺體載往太平山區棄屍，現在江姓女子臉書也曝光，可以發現她PO出2016年到過美國華爾街和著名地標銅牛拍照的照片，更開心留言回應朋友「只是去那邊摸摸小動物而已」。

▲台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，因不滿父親阻止和男友交往與拒絕資助出國進修費用，憤而和男友弒父。（圖／翻攝自臉書）



台中擁有碩士學歷的江姓女子，疑似因不滿擔任學校警衛的父親多年阻止其和男友交往，還不願意贊助其出國留學費用，27日竟夥同張姓男友到父親擔任警衛的學校談判，雙方一言不和，張男竟直接持榔頭將江父打死，2人事後還一起將父親的遺體靠在車頭，載往山區棄屍，直到二女兒察覺事態不對，報警協尋父親，才讓整起事件曝光。

據了解，江女和江父2人多次因沒給出國留學費用而爆發爭吵，整起事件的導火線，更是江父拒絕給江女和男友的出國留學費用，迫使江女因無金援必須中斷學業返台。

▲▼台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，在臉書上開心po出其2016年曾到華爾街地標合影與紐約騎警照。（圖／翻攝自臉書）



從江女的臉書上可以發現，其曾在美國華爾街著名地標銅牛上合影，並開心地將照片PO出，和親友表示「只是去那裡摸摸小動物而已」，同時也放上紐約騎警照與繁華的紐約街頭，寫下「以為來到台北西門町」，而其他親友見狀在下方留下羨慕的留言「學姊這是在國外嗎？」，江女則再回以「對阿，在美國；學妹你也可以找到你的幸福的」，可見其相當開心能夠來到美國留學。

未料原本開心的留學竟變調，江父因拒絕繼續資助江女和張姓男友2人的留學費用，迫使2人必須中斷學業返台，竟因此埋下日後殺機；據了解，江女自返台後就沒工作，在家過著啃老的生活，其同樣也是碩士畢業的張姓男友，也同樣沒有工作，在家啃老，而江女只要缺錢花用，就會和父親要錢，熟知江女返台後不但沒有找到工作，反而還成為江家人的噩夢。