　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

記者游瓊華、林冠吟／綜合報導

台中一名擁有碩士學歷的32歲江姓女子，因不滿父親阻止其和34的張姓男友交往，更拒絕贊助其出國進修費用，竟在27日晚間夥同男友持榔頭將父親殺害後，再將遺體載往太平山區棄屍，現在江姓女子臉書也曝光，可以發現她PO出2016年到過美國華爾街和著名地標銅牛拍照的照片，更開心留言回應朋友「只是去那邊摸摸小動物而已」。

▲▼台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，疑似因不滿父親阻止和男友交往與拒絕支助出國進修費用，憤而和男友殺父。（圖／翻攝自臉書）

▲台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，因不滿父親阻止和男友交往與拒絕資助出國進修費用，憤而和男友弒父。（圖／翻攝自臉書）

台中擁有碩士學歷的江姓女子，疑似因不滿擔任學校警衛的父親多年阻止其和男友交往，還不願意贊助其出國留學費用，27日竟夥同張姓男友到父親擔任警衛的學校談判，雙方一言不和，張男竟直接持榔頭將江父打死，2人事後還一起將父親的遺體靠在車頭，載往山區棄屍，直到二女兒察覺事態不對，報警協尋父親，才讓整起事件曝光。

據了解，江女和江父2人多次因沒給出國留學費用而爆發爭吵，整起事件的導火線，更是江父拒絕給江女和男友的出國留學費用，迫使江女因無金援必須中斷學業返台。

▲▼台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，疑似因不滿父親阻止和男友交往與拒絕支助出國進修費用，憤而和男友殺父。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，在臉書上開心po出其2016年曾到華爾街地標合影與紐約騎警照。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台中一名擁有碩士學歷的江姓女子，疑似因不滿父親阻止和男友交往與拒絕支助出國進修費用，憤而和男友殺父。（圖／翻攝自臉書）

從江女的臉書上可以發現，其曾在美國華爾街著名地標銅牛上合影，並開心地將照片PO出，和親友表示「只是去那裡摸摸小動物而已」，同時也放上紐約騎警照與繁華的紐約街頭，寫下「以為來到台北西門町」，而其他親友見狀在下方留下羨慕的留言「學姊這是在國外嗎？」，江女則再回以「對阿，在美國；學妹你也可以找到你的幸福的」，可見其相當開心能夠來到美國留學。

未料原本開心的留學竟變調，江父因拒絕繼續資助江女和張姓男友2人的留學費用，迫使2人必須中斷學業返台，竟因此埋下日後殺機；據了解，江女自返台後就沒工作，在家過著啃老的生活，其同樣也是碩士畢業的張姓男友，也同樣沒有工作，在家啃老，而江女只要缺錢花用，就會和父親要錢，熟知江女返台後不但沒有找到工作，反而還成為江家人的噩夢。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
長榮夫妻「年終爽領500萬」　網超羨慕：房子頭期款有了
長榮海運發40個月年終眾人羨炸！　他見「早盤股價」嘆慘了
長榮海運新進員工也領到35個月！　年終獎金150萬
弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛
網路嗆「跨年炸101、總統府升旗也炸」　技工落網：玩遊戲不爽
快訊／8天連殺2人！「蝦米」輾死兄弟再殺角頭　遭判無期徒刑
快訊／后豐大橋女屍命案！男友更一審「無罪」　19年3度轉折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

獨／高雄瑞豐夜市驚現偷拍狼！神勇攤商壓制趴地　手機私密照曝

逆倫弒父屍體丟山溝！台中碩士情侶見警上門　「超冷血反應」曝

被嫌矮！160cm男信義區「整桶屎」狂淋她全身洩憤　判刑定讞

弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

網路嗆「跨年炸101、總統府升旗也炸」　技工落網辯：玩遊戲不爽

快訊／8天連殺2人！「蝦米」輾死兄弟再殺角頭　遭判無期徒刑

「安全計畫」難逃家暴碩士女索命　老父才說「有改善」卻遭擊殺

快訊／后豐大橋女屍命案！男友更一審「逆轉無罪」　19年3度轉折

日月光員工攻擊同事「蛋蛋」判有罪！「卻免賠」理由曝光

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

獨／高雄瑞豐夜市驚現偷拍狼！神勇攤商壓制趴地　手機私密照曝

逆倫弒父屍體丟山溝！台中碩士情侶見警上門　「超冷血反應」曝

被嫌矮！160cm男信義區「整桶屎」狂淋她全身洩憤　判刑定讞

弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

網路嗆「跨年炸101、總統府升旗也炸」　技工落網辯：玩遊戲不爽

快訊／8天連殺2人！「蝦米」輾死兄弟再殺角頭　遭判無期徒刑

「安全計畫」難逃家暴碩士女索命　老父才說「有改善」卻遭擊殺

快訊／后豐大橋女屍命案！男友更一審「逆轉無罪」　19年3度轉折

日月光員工攻擊同事「蛋蛋」判有罪！「卻免賠」理由曝光

福斯T-Cross最高漲5萬元　中階車型以上新增智慧車陣穿梭系統

漁船失動力海上漂流　海巡尋獲拖帶人船均安

全台秒數最長「888秒跨年煙火」在高雄！觀賞區、交通管制一次看

自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

罷昶倒數10天　陳柏惟力挺林昶佐：不該讓努力的人孤單

《聲林3》王彙筑新專輯藏心聲「活不下去」拒拿家人錢

新北跨年最佳煙火觀賞點　藝文活動、花火精采一籮筐

洪荒少女變臉！　傅園慧整牙露燦笑…網驚：美成劉詩詩了

陳喬恩跨年前「突換新髮型」：迎接2022！一刀剪短到肩上…全網驚艷

國泰世華銀要郭新政道歉！　痛斥被「誰摔死了李新」重損名譽

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

碩士情侶逆倫弒父　32歲女留學返國竟成啃老族

台中女找男友「榔頭殺父」　行兇動機曝光

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們

快訊／8天連殺2人！「蝦米」遭判無期徒刑

蘇大媽服刑中　又被判刑6月

即／新埔民宅凌晨大火　46歲男子逃生不及死亡

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

漢翔塵爆36年老領班遭壓死　不良紀錄曝光

性侵虐殺阿嬤再殺女友　死囚張人堡10年奪3命

啃老碩士女弒父棄屍　警拜土地公下秒驚見死者

8天殺2人輾兄弟滅角頭　雙槍男今宣判

「乾姐、乾弟」竟親嘴　她驚見丈夫和小三多張私密照

即／南科焦屍案兇嫌羈押禁見

更多熱門

相關新聞

台中弒父情侶見警上門　「超冷血反應」曝

台中弒父情侶見警上門　「超冷血反應」曝

台中市驚爆情侶弒父案，32歲的江女因不滿父親阻擋她與男友張男(34歲)交往，且還不資助她出國念書，因此懷恨在心，父女感情破裂，2人竟聯手弒父棄屍。當警方循線找上門時，江女與張男神色從容冷靜，起初還否認殺人，直到警方出示相關物證後才終於坦承犯案。

揪友尋50萬藍貓！見巷口人山人海

揪友尋50萬藍貓！見巷口人山人海

他留言跨年炸101　嫌辯稱：打遊戲抒發情緒

他留言跨年炸101　嫌辯稱：打遊戲抒發情緒

貓走失掀年終爭奪戰　網一片哀嚎

貓走失掀年終爭奪戰　網一片哀嚎

安全計畫有3招　老父難逃家暴碩士女索命

安全計畫有3招　老父難逃家暴碩士女索命

關鍵字：

台中碩士男友弒父華爾街銅牛影音

讀者迴響

熱門新聞

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「嘉義藍貓」還沒找到　飼主現身曝刪文原因

張庭夫妻公司被查處　謝金河：這個產業要翻身了

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面