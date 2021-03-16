「善用科技、節水滅火」　清明滅火消防裝備再升級

▲因應清明節公墓火警案件不間斷發生，台南市消防局上午在安平區第二公墓辦理「善用科技、節水滅火」搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



梨花風起正清明，往年清明連續假期，民眾紛紛返鄉掃墓，公墓火警案件不間斷發生，有鑑於此，台南市消防局於16日上午在安平區第二公墓辦理「善用科技、節水滅火」搶救演練，藉以提醒民眾用火應提高警覺，並於重點掃墓期間加強公墓巡邏、駐點警戒及現場提供小水袋，供民眾撲滅餘燼，以防範災害之發生。

公墓火災發生時，常常因地形崎嶇，交通不便，有時又因太鄰近山林、果園而擴大延燒，往往造成搶救不便，消防人員需延伸大量水帶進入滅火，常常耗時又耗力。消防局為因應火場型態，已研發出許多新式滅火利器，如攜帶背負式電動噴霧器、電動風力滅火機及無人機搭載滅火彈、改良型打火把等滅火裝備。

今年水情欠佳，南部地區實施減量供水，搶救利器因應旱災再作升級，無人機搭載紅外線熱顯像儀，立即觀察火流延燒方向及快速研判起火點；新購置之背負式水袋及改良型打火把，快速進行撲滅，有效提升救災效能，並減少水資源的使用，做到「善用科技、節水滅火」。

市長黃偉哲表示，慎終追遠雖不忘防疫措施，也不可輕忽墓地火災，呼籲民眾：「掃墓派代表、簡單情意重、掃墓選平日、分流免群聚、紙錢集中燒、健康又環保、移除香火腳、避免山林燒」共同努力防範疫情，降低災害發生。

消防局局長李明峯說，清明期間民眾祭祖焚燒紙錢，常因未留意殘火而引發火災，星星之火足以燎原，呼籲民眾掃墓應牢記四不二記得原則，四不：「不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹」，二記得：「記得撲滅餘燼、記得隨手將垃圾帶走」讓民眾平安愉快渡過清明節。

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