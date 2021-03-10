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抗旱！2大省水器網購訂單激增　洗菜盆也搶手熱賣

東森購物觀察省水商品買氣（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物ETmall統計省水產品銷售較去年同期業績成長30%。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

中南部水情持續吃緊，德基、石岡壩、霧社等3大水庫蓄水率均跌破1成，白河水庫更是直接歸零，目前除減壓供水，水利署也表示在5月底前供水無虞，但面對50年來超級大旱，更需要全民共同節約用水，不少人開始為家中的水龍頭加裝省水閥或是改換省水蓮蓬頭，還有人超前部署先備好儲水桶，讓這波節水對策帶動了省水買氣。

為節省生活用水，最近的省水蓮蓬頭、龍頭省水閥等網購買氣變高，相較於去年同期，東森購物ETmall統計雙層過濾淨水增壓蓮蓬頭、具有省水標章的三段增壓spa負離子蓮蓬頭、龍頭濾淨變壓省水器、氣泡型出水觸控式省水器等相關產品業績成長30%，含有濾心的蓮蓬頭買氣也成長了50%；其他電商，momo購物網近一周「省水」銷售大幅度增長高達2倍，Yahoo奇摩購物中心則是大增3倍。

Yahoo奇摩購物中心盤點省水裝置熱銷Top3，冠軍「Reddot紅點生活360度省水增壓水龍頭過濾器」，即可過濾異物、即時了解水質狀態及更換濾芯，其次是適合高樓層低水壓使用的「止水開關+三段式調整加壓省水蓮蓬頭」，第3名為「takagi 日本淨水Shower加壓省水款蓮蓬頭」，增強水流強度可省下34%水量，並具備獨特省水開關可一指關閉水流。

網購業者推薦省水產品（圖／業者提供）

▲Reddot紅點生活 360度省水增壓水龍頭過濾器。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

momo購物網進一步觀察分享，平日消費者選購蓮蓬頭、龍頭水閥，首要訴求「淨水過濾」功能，近期因省水需求，同時擁有「節水、增壓」兩大功能的商品成重點選擇，即使水量減少也能維持一定的水壓，站上一款韓國超人氣的BODYLUV純淨完美蓮蓬頭，超細密增壓水孔設計，可達到節水及水壓上升，在近一周銷量近300組；另外，可替代水流式沖洗的「洗菜盆」也成為家庭主婦首選，買氣年增3成，在日常生活中就能自然做起節約用水。

網購業者推薦省水產品（圖／業者提供）

▲根據自來水公司公布「省水懶人包」，其中提及洗菜以盆槽代替水流沖洗每次省水5公升，帶動「洗菜盆」銷量。（圖／momo購物網提供）

網購業者推薦省水產品（圖／業者提供）

▲水情拉警報，許多消費者提前做足萬全準備，帶動儲水商品買氣熱絡。（圖／PChome 24h購物提供）

買氣熱絡的還有「儲水桶」，PChome 24h購物表示，儲水商品在3/9當天銷量較平日暴增一倍，觀察消費者採購趨勢，以大容量萬用桶最受歡迎，必要時可用來儲水，平時也可作為收納儲物，熱門商品像是站上愛地球推出的「86L多功能萬能桶」及「106L多功能萬用桶」，兩側具備貼心提環及桶蓋設計，一桶多用途，且台灣製造品質保證。

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