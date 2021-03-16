「獨生子」驗DNA驚覺：我爸不是我爸　兄弟姊妹竟多達30人！

▲ 托里Google發現自己的手足先前在墨西哥開派對。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外社群媒體近來流行一股驗DNA的風潮，一名男子竟因此揭開天大的「出生祕密」。網友托里（Andy Nabil Torrey）一直以為自己是獨生子，未料檢測DNA後發現，爸爸根本不是自己的親生父親，且他還有多達30名血脈相通的手足。

托里日前在TikTok分享他的驚人故事，馬上掀起熱議。他在去年12月接受DNA測試，結果令他十分困惑。因為他父親是法國混英國血統，但測試結果顯示，他僅有14%的法國血統及11%的英國血統，反而是愛爾蘭血統更多一些。當他查看有誰的DNA和他互相匹配，發現「父母」欄位除了他媽媽的名字，還有一個完全陌生的人名，卻不見他爸爸的名字。

他上網搜尋這名陌生男子的名字，竟看見一則新聞寫道，「捐精者和15名子女在墨西哥開派對」，才發現這名捐精者就是他的生父，而這群男女則是他的手足。且除了這15人之外，還有另外15人。他在影片中激動說道，「2天前的我早上醒來還以為，我是家裡唯一的孩子，現在我發現自己是31個孩子裡的老二！」

這段影片在TikTok上快速走紅，短短一週吸引100萬次觀看，獲得超過30萬讚。網友紛紛留言打趣托里，「捐精給你的爸爸是我叔叔」、「你不但是31個孩子中的老二，還錯過墨西哥之旅」、「我和你同父異母的妹妹是朋友」。

《美國線上》（AOL）12日報導，托里受訪時表示，他完全不知道自己不是爸爸親生的，父母知道他做了DNA測試，也沒有給他任何暗示，「我買了AncestryDNA檢測包給他們，當作聖誕禮物，但他們沒有暗示我，所以我不到一週前才知道這件事。我一直覺得很奇怪，因為我比父母的家人都要外向，身高更高，也更有音樂天賦，但沒想過是因為這樣。」

托里提到，他和30名兄弟姊妹組成一個名為「紙飛機協會」（Paper Plane Society）的組織，經常互相聯絡，努力了解所有手足，也發現其中75%都有音樂天賦，且和生父有許多共同點。

對於養育他多年的爸爸，托里表示，「我想我爸媽最擔心的是，我對爸爸的看法會因此改變。」但他已經向爸爸保證，這件事不會改變他們的父子關係，他們依然是一家人，也令爸爸非常感動。

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