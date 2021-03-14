10年天天喝汽水！甜美妹牙齒「蛀黑爛光」　拍片親曝慘痛下場

▲維多莉亞（Victoria Nowakowski）過去10年每天喝汽水，之後也開始抽菸，且長期不注重口腔衛生，最後導致上排牙齒蛀爛，必須全部拔光。（圖／翻攝TikTok@lilnovi95）

記者吳美依／綜合報導

來自美國密西根州的維多莉亞（Victoria Nowakowski）過去10年每天喝汽水，之後染上抽菸習慣，卻又不注重口腔衛生，上排牙齒逐漸蛀掉、腐爛，最後必須全部拔除，裝上假牙。她熬過3個月痛苦治療後，終於重獲燦爛笑容，並決定將慘痛經歷分享至TikTiok，希望更多人好好注意口腔健康。

維多莉亞首先秀出一張2012年的照片，她當時牙齒潔白健全，但到了2017年，情況開始惡化，「我首次被告知，上排（牙齒）必須全部拔掉，而且需要裝假牙」。

儘管如此，維多莉亞卻非常害怕看牙醫、拔牙，因此一直拖延不就醫，直到2020年，情況已經惡化得更加嚴重。照片中，她的門牙開始呈現腐爛狀，其他牙齒出現黑色斑點，有的甚至已經脫落。

《紐約郵報》、《每日星報》報導，維多利亞坦言，高中時期都沒有刷牙或使用牙線，現在才意識到「這就是蛀牙的重要原因」，「我過去10年裡每天、一整天都在喝可樂或深色汽水，4、5年前開始抽菸……我的牙齒蛀爛了」。幸好，她最後終於克服恐懼，展開療程，恢復健康。

聽Podcast掌握國際局勢

►天然純淨好水！BT21包裝、粉絲必收