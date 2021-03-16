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尪姓「劉」！婆婆幫孫取名「劉夏」...媳婦一聽氣炸：倒過來唸唸看

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲媳婦對於婆婆取的小孩名字很不喜歡。（示意圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

孩子出生後首要任務就是取個好名字，畢竟名字會跟隨一輩子。大陸一名男子小劉（化名）在與老婆結婚後生下一名兒子，婆婆很高興地要幫長孫取名字，因為爸爸姓「劉」，便替孫子取了一個很有寓意的名字「劉夏」，不料，媳婦一聽頓時翻臉，直言「您把這個名字倒過來讀一下」，讓婆婆瞬間面紅耳赤。

根據網易新聞「巷尾的梧桐枝」專欄寫道，小劉出身農村，因為爸爸過世得早，從小跟媽媽相依為命，大學畢業後與現在的老婆交往並結婚。當老婆懷孕後，小劉便將媽媽接過來一起住，一方面可以就近照顧媽媽，一方面媽媽也可以幫忙照料懷孕的老婆。

▲夫妻爭吵,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小劉老婆一聽到婆婆幫兒子取名叫「劉夏」，臉馬上就垮下。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

小劉很慶幸，婚後老婆與媽媽相處得很好，沒有任何婆媳問題，不過在小孩出生後，媽媽與老婆卻發生有史以來第一次的嫌隙。小劉一問之下才得知原因，原來是因為老婆第一胎就是生兒子，媽媽開心至極，畢竟老人家還是喜歡男生多一點，於是興奮地要幫長孫取個好名，便取了「劉夏」這個名字，等同於諧音「留下」，希望這個孩子能將好運留下。

沒想到媳婦一聽非但不喜歡，還氣炸了，對婆婆生氣地說道，「您只知道取名字，您把這個名字倒過來讀一下，聽聽看這是什麼名字？」婆婆當場愣住，不解媳婦這麼激烈的反應是為什麼，事後自己在心裡將「劉夏」倒過來一念，變成「夏劉」，等同於諧音「下流」，終於明白為何媳婦會這麼討厭自己取的名字。

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