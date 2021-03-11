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愛人變仇人？十大婚姻感情殺手 「婆媳問題」只排第五

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲夫妻意見分歧，如果無法達成共識，問題不解決，持續冷戰，容易影響彼此感情。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

相愛的兩個人，最終能在婚姻殿堂里攜手共進，是幸福的，但婚後要如何經營，又是一門大學問，包括生活相處模式、金錢觀念以及要不要生小孩等等，根據《DailyView網路溫度計》指出，婚姻中有十大地雷，很有可能讓一對佳偶就此變成怨偶！

第10名：個性不合

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很多人婚後住在一起，才發現對方真面目，像是生活習慣，還有個性，因為在交往期間，大多數的人都會把自己的缺點藏起來，或是當下很愛對方就接納，但結婚後，天天相處，相處時間一旦時間拉長，不少人就會發現對方，跟自己的個性、三觀完全不合，容易造成婚姻出狀況。

第9名：金錢觀不同

每個人成長環境不同，加上踏入社會後的歷練，金錢觀本來就會不一樣，很多夫妻會為了什麼該省、什麼該花而爭論，如果達成共識當然沒事，一旦喬不攏就可能吵架，俗話說談錢傷感情，也算是夫妻之間難以取得共識的問題之一。

第8名：床事不性福

過了甜蜜熱戀期，甚至有了孩子之後，夫妻為了照顧孩子，很有可能會分床睡，長期下來響，兩人甜蜜互動變少了，還有種種生活工作壓力長期累積，躺上床只想抱頭大睡，自然而然影響床事，導致婚姻「不性福」。

第7名：分隔兩地

許多夫妻為了工作分隔兩地，尤其加上疫情的關係，見面變得更加困難，處於長期分隔兩地的狀態，彼此無法互相照顧、互相扶持，有些感情慢慢變淡，甚至可能有第三者的出現，嚴重婚姻可能就此結束。

▲台籍張姓女子控訴日籍丈夫有暴力傾向為由向桃園法院訴請離婚，法官以無審判權為由駁回張女之訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲婚後要不要生小孩，成為許多夫妻間得面臨的問題，還有小孩的教育，也是一大課題。（圖／視覺中國）

第6名：孩子教育問題

許多人對於孩子的教育，都有自己的想法和方式，究竟學業成績還是禮貌表較重要，或是要不要學才藝等等，最怕夫妻倆沒有共識，如果這時候，長輩還在一旁出意見，很可能把局面搞得更尷尬。

第5名：婆媳問題

對許多女生來說，婆媳關係是個大學問，畢竟常聽到的一句話就是：「媳婦跟女兒怎麼會一樣？」有人說：「遇到好婆婆就是上輩子燒好香。」 婆婆很難伺候，偶爾抱怨可能還好，更害怕的是，吵到婆媳之間老死不相往來，當然另一半，也扮演了協調的關鍵角色，要是遇到媽寶型老公，可就得提高警覺了！

第4名：賭博欠債

賭博就像是個回不了頭的大坑，十賭九輸的情況，欠了一屁股債，身為另一半倒楣一起分攤，這個惡習最好在結婚前就直接砍掉，否則婚後，除了有收不完的爛攤子，很可能債留子女。

第3名：傳宗接代壓力

結婚後要不要有孩子，一直以來是許多夫妻間得面臨的重大課題，包括能不能生，或是生幾個，都需要彼此間的努力，以及雙方得取得共識，如果又遇上長輩重視傳宗接代觀念「生男生女」壓力可不是一般大。

第2名：家暴

現代社會兩人在溝通的時候．如果大聲咆嘯，或是言語上的諷刺都可能被認為是言語暴力，當然動手就更是不對了，不少家暴者，把動手這種行為當作是一種「溝通」方式，甚至出現酒後拳腳相向，還有情緒勒索，導致一個家庭的破碎。

▲▼夫妻、離婚、吵架、夫妻吵架。（圖／CFP）

▲夫妻生活中，溝通很重要，有溝通才能增加彼此的了解。（圖／視覺中國）

第1名：出軌偷情

出軌偷情，在感情世界裡被視為是一種背叛，讓許多人無法容忍，婚姻中，夫妻相處必定產生許多嫌隙和問題，兩人怎麼溝通怎麼解決很重要，有些人選擇逃避，或是深陷其中，久而久之，夫妻關係惡化，另一半的不理解，進而去外面尋找溫暖與寄託，造成夫妻之間有了第三者的出現。

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