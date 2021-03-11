痛揭嫂嫂「欠婆家700萬」驚世惡行　小姑怒轟：有病嗎？

▲女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》控訴嫂嫂的種種行徑。（圖／翻攝自pakutaso）

記者陳怡靜／綜合報導

一名做人小姑的女網友控訴，哥哥和嫂嫂結婚11年，嫂嫂剛嫁進門時表現出好媳婦形象，現在卻變了個人，完全不做任何家事，照顧小孩的責任全部都丟給公婆和老公。更誇張的是，還慫恿哥哥將祖產抵押轉增貸，導致家中欠下700萬的房貸，她氣炸怒轟，「錢他們爽爽借、爽爽花，卻要我們來擦屁股，有什麼好建議嗎？」

原PO在臉書社團《靠北婚姻2.0》控訴家中的「驚世媳婦」，她表示嫂嫂和哥哥結婚11年，平時不煮飯、不洗碗，小孩全部丟給公婆照顧，「小孩功課也不顧，連小孩洗澡都是給我媽或我哥在洗」，下班回家吃飽飯就躲回房間，衣服也只洗自己的，「老公跟小孩的衣服沒在管，這位太太還真好命。」原PO也說，身為小姑她還得幫忙洗小孩的奶瓶，嫂嫂只在乎自己的事情，完全沉迷在自己的世界中。

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▲原PO表示，嫂嫂連孩子都不帶，回家後只滑手機、做自己的事。（圖／翻攝pakutaso）

不過最令原PO難以接受的是，嫂嫂竟慫恿哥哥將爸媽住的房子去轉增貸，用來替她償還娘家房貸，一口氣就借了300萬元。不僅如此，原PO說嫂嫂看上一間房子就出手購入，慫恿哥哥將鄉下的祖產賣掉，打算拿來作為購屋頭期款，「一點錢都不留給我爸媽或是還貸款，真是好棒棒的驚世媳婦啊！」

原PO表示，房子雖然是登記在哥哥名下，但還款是由爸媽在還，兩老年紀大還得為房子和錢的事情煩惱，全家人必須替她承受700萬元的貸款。種種行徑都讓原PO忍無可忍，氣得痛訴，「明明事情都她搞出來的，為什麼她還一副自己是那個最委屈的那個人，好像我們全部的人都欠她，有病嗎？」

貼文一出，網友們一面倒指出原PO哥哥問題最大，「你哥問題最大啊！沒救了」、「拿公婆的房子貸款給娘家用？你哥也真是奇葩」、「看起來最可憐的是你爸媽，明顯你哥問題不小啊」。不過也有許多人勸原PO別管閒事，「你爸媽都不擔心了，你在擔心什麼」、「爸媽都不擔心，姑姑就算看不下去也要好好過自己的生活」。