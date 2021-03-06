梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

▲清潔阿姨正在清掃清大加油團留下的粉筆塗鴉。（圖／翻攝自Facebook／靠北交大）

記者施怡妏／綜合報導

陽明交通大學與清華大學今年「辛丑梅竹賽」爭議不斷，一名交大學生表示，在校園內遇到清潔阿姨，正在清掃清大火力班（梅竹賽加油團）留下的粉筆字跡，還表示剛剛才清完體育館外的蛋汁、蛋殼，兩校為了爭奪冠軍，留下一片髒亂，全都由清潔阿姨在清理，讓他感到很不捨，「請多一點同理心」。

交大學生在臉書「靠北交大」發文，在校園遇見正在清掃粉筆字跡的清潔阿姨，阿姨還對他說「你知道嗎，體育館門前還有被丟雞蛋」，他轉身想去一探究竟，阿姨便說「哎呀~已經被我清掉了啦！」原PO聽完後感觸很深，只是輕描淡寫的一句話，卻讓人感到如此沉重。

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原PO指出，認同梅竹賽是兩校的傳統，但是不希望兩校加油團做的事情，辛苦到清潔阿姨跟叔叔，「想要有作為的火力班，能不能夠用其他方式表達？為何清潔人員要因為你們的作為而多一倍的工作量？以前有些看了會心一笑的作法，而不影響到他人，這才是良性的作法吧？」

▲清華大學。（示意圖／資料照）

原PO表示，也有看到交大加油團把清大的樓梯封住，「難道這就是我們的素質嗎？」希望大家可以多一點同理心，「粉筆要話請畫好看一點吧，以前都是大師級的作品，現在都變成小孩的塗鴉了；比起粉筆，雞蛋大家也都知道很難清洗，為何一定要用雞蛋？受苦受難的不是對面的學生，是清潔人員」。

貼文一出後，許多網友也認同原PO的說法，「分享出去，希望能有更多人看到」、「有老校友說這是傳統阿，什麼叫大家要好好玩阿，以前傳下來的陋習好大聲叫好，不懂那些人的想法」、「都大學了還玩這種，偏幼稚啦」。