　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北交大）

▲清潔阿姨正在清掃清大加油團留下的粉筆塗鴉。（圖／翻攝自Facebook／靠北交大）

記者施怡妏／綜合報導

陽明交通大學與清華大學今年「辛丑梅竹賽」爭議不斷，一名交大學生表示，在校園內遇到清潔阿姨，正在清掃清大火力班（梅竹賽加油團）留下的粉筆字跡，還表示剛剛才清完體育館外的蛋汁、蛋殼，兩校為了爭奪冠軍，留下一片髒亂，全都由清潔阿姨在清理，讓他感到很不捨，「請多一點同理心」。

交大學生在臉書「靠北交大」發文，在校園遇見正在清掃粉筆字跡的清潔阿姨，阿姨還對他說「你知道嗎，體育館門前還有被丟雞蛋」，他轉身想去一探究竟，阿姨便說「哎呀~已經被我清掉了啦！」原PO聽完後感觸很深，只是輕描淡寫的一句話，卻讓人感到如此沉重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，認同梅竹賽是兩校的傳統，但是不希望兩校加油團做的事情，辛苦到清潔阿姨跟叔叔，「想要有作為的火力班，能不能夠用其他方式表達？為何清潔人員要因為你們的作為而多一倍的工作量？以前有些看了會心一笑的作法，而不影響到他人，這才是良性的作法吧？」

清華大學、清大、清大成功湖。（圖／資料照）

▲清華大學。（示意圖／資料照）

原PO表示，也有看到交大加油團把清大的樓梯封住，「難道這就是我們的素質嗎？」希望大家可以多一點同理心，「粉筆要話請畫好看一點吧，以前都是大師級的作品，現在都變成小孩的塗鴉了；比起粉筆，雞蛋大家也都知道很難清洗，為何一定要用雞蛋？受苦受難的不是對面的學生，是清潔人員」。

貼文一出後，許多網友也認同原PO的說法，「分享出去，希望能有更多人看到」、「有老校友說這是傳統阿，什麼叫大家要好好玩阿，以前傳下來的陋習好大聲叫好，不懂那些人的想法」、「都大學了還玩這種，偏幼稚啦」。

ET快訊
網一面倒罵侯佩岑媽媽「怎沒怪外遇男？」　她回答超中肯
女不想淋雨要45K男友跟爸借錢買車　遭拒狠嗆：你薪水太少
偏鄉國中生賽跑獲獎拿雞排捨不得吃　「當晚餐和家人共享」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展　黃偉哲出席觀賞大讚！

一張表看新冠疫苗3廠牌不良反應！韓國1人打完AZ出現過敏性休克

裝葉克膜仍不治！死亡緬甸台商遭疑二次感染　張上淳曝Ct值變化

少子化衝擊私校　教團籲：找轉型解方、立院速審退場條例

指揮中心證實「台灣輸出」越南+1！檢疫期滿確診　急追國內接觸者

快訊／今境外+7、增1人死亡！緬甸染疫台商專機返台治療仍不治

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

梅竹賽爆爭議！清大加油團「砸雞蛋」拿粉筆亂畫　殘局她一人清

海口人霸氣婚宴！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血

鳳梨價漲3%！每顆貴逾10元　農委會：國內買氣增+外銷

拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展　黃偉哲出席觀賞大讚！

一張表看新冠疫苗3廠牌不良反應！韓國1人打完AZ出現過敏性休克

裝葉克膜仍不治！死亡緬甸台商遭疑二次感染　張上淳曝Ct值變化

少子化衝擊私校　教團籲：找轉型解方、立院速審退場條例

指揮中心證實「台灣輸出」越南+1！檢疫期滿確診　急追國內接觸者

快訊／今境外+7、增1人死亡！緬甸染疫台商專機返台治療仍不治

黑金就是這樣賺的！包商合法開挖私下盜賣　一鏟一鏟撈300噸砂石

零食控衝囤貨！摩斯「燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡」變身洋芋片了

田中將大熱身賽中繼首次亮相　連被中日龍3安打苦吞敗投

從台中殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜等到沒錢回家

2度偷摸女下士胸！特戰士官長被抓包竟嗆：摸一下會死喔…下場慘爆

設定倪福德測試截止日　助總已看牛棚練投

夢想家6日作客富邦塔克沒上　挑戰6連勝、對戰富邦3連勝

人妻曾被強暴！極品老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

新北最正副發言人披藍袍參選？　侯友宜：戴湘儀潛力無窮

每天花2分鐘做1件事　控制身材超有效

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

日引退女星當台灣媳　心疼福原愛嫁到高雄

「八卦山殭屍出沒？」他驚：澄清湖親身遇到...

嘉明湖畔藏無名塚！3救難勇士「端坐石洞」凍死

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

北台雷擊強陣雨！氣象局曝原因

鋒面逼近中！新竹以北迎大雨

午後變天「越晚雨越大」　明驟降6℃

國中弟搭捷運末班車「吐滿地」！她見這幕感動哭

小GG行房「偷加1動作」秒上天堂！雞排妹羞喊：真的

更多熱門

相關新聞

陽明交大今合校　新校長林奇宏出任

陽明交大今合校　新校長林奇宏出任

陽明交通大學今（1日）正式合校，合校後首任校長由曾為台北市政府、新北市政府衛生局局長的林奇宏出任，林奇宏也表示，希望100天後產出具10年願景的3年計畫。

近滿分考上清大！「超狂學霸」近況曝光

近滿分考上清大！「超狂學霸」近況曝光

清華女大生學餐遭性騷！案情逆轉被肉搜

清華女大生學餐遭性騷！案情逆轉被肉搜

清華女淚「沒讀書天份」！留言串一拉：頂大集中區？

清華女淚「沒讀書天份」！留言串一拉：頂大集中區？

女兒剛出生　教授尪消失妻陷抑鬱

女兒剛出生　教授尪消失妻陷抑鬱

關鍵字：

清華大學陽明交通大學梅竹賽靠北交大

讀者迴響

熱門新聞

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

連搶2次閨蜜尪…侯佩岑母「萬般皆是命」！

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面