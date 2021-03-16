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3千座位1分鐘秒殺！高流海音館27日滿載測試　首揭3D音響系統

▲▼高流海音館3/27舉辦滿載測試，3000張票在1分鐘內秒殺。（圖／高雄市文化局提供）

▲高流海音館3/27舉辦滿載測試，3000張票在1分鐘內秒殺。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄流行音樂中心預計今年啟用，室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」，將在3月27日下午3點半舉辦，邀請3000名歌迷進場觀看演出，15日中午12點整點開放索票，沒想到不到1分鐘全數索取完畢，讓測試性演出未演先轟動，網路上樂迷紛紛敲碗求票。表演當天也將開箱獨家展示全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統，揭開高流為引以為傲的音樂武器。

「高流Play！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、DJ Mykal a.k.a.林哲儀，及康康康樂隊擔任演出嘉賓，超過半數的金曲金音入圍、得獎歌手，各類型的不同曲風，15日中午開放索票，3000張票在1分鐘內全數索取完畢。高雄文化局表示，沒搶到票的民眾也別難過，同一天也有全台樂迷期盼已久的「2021大港開場」，免費的三座戶外舞台「青春夢」、「小港祭」、「海波浪」，歡迎民眾自由入場，屆時在高流場域、駁二、蓬萊商港區，整個高雄沿海港灣邀請大家一起跟著音符PLAY、一起來高雄鬥陣鬧熱。

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▲▼高流海音館3/27舉辦滿載測試，3000張票在1分鐘內秒殺。（圖／高雄市文化局提供）

▲「高流PLAY！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、DJ Mykal a.k.a.林哲儀，及康康康樂隊擔任演出嘉賓。（圖／高雄市文化局提供）

27日滿載測試除了檢視活動動線、硬體功能及場館服務等項目外，更要首次獨家展示全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統對各種曲風的駕馭情形。文化局指出，目前這套系統在實際產業運⽤上遍及歐美，德國電⼦團體Kraftwerk、搖滾樂團史密斯⾶船及邦喬⾶、饒⾆歌⼿Alt-J，都有結合此項技術進⾏演出，甚至是冰島精靈歌手碧玉，也在2019歐洲巡迴演出中，指定使用這套系統。

⽽沉浸式⾳響也適合多元多變的場地，你可以在英國倫敦皇家亞伯特⾳樂廳、美國洛杉磯的Grand Park、紐約Sony Hall、Kaufmann Concert Hall及澳洲WOMAD⾳樂節發現它的蹤影；亞洲鄰近國家中，香港及⽇本皆有⼤型演唱會場館建置了3D沉浸式⾳響系統的前衛經驗。

▲▼高流海音館3/27舉辦滿載測試，3000張票在1分鐘內秒殺。（圖／高雄市文化局提供）

▲「高流PLAY！」當天將首度展示全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統。（圖／高雄市文化局提供）

高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示：「現在高雄的民眾有福了，將搶先全臺體驗本套音響系統，屆時請用力張開耳朵，努力感受與世界級的聲音接軌」。高流董事長暨高雄市政府文化局局長王文翠更指出：「現在⾼流即將成為全臺唯⼀建置此⾳響系統的場館，基於前瞻性與開創性，及符合未來國際產業趨勢，期望透過引領台灣演唱會到達更⾼的視野，提升⾼雄甚至整個臺灣在流行音樂產業界的能⾒度」。

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