女大生「活得像狗」！PO千字遺言自殺亡：父親的愛令人窒息

▲女孩遺書一。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

父母過度控制子女的人生，會令對方心理成長發展影響深遠。濟南大學一名女大生近日留遺書自殺，痛訴「父親的愛令人窒息」。遺書中還透露了「壓死駱駝的最後一根稻草」，內容曝光讓人淚目。警方最新回應，死者是吃藥自殺，對此家屬無異議。

據《澎湃新聞》報導，網傳遺書中，女生稱，她自殺的原因是因為父親，因為她想考研，父親想讓她考選調生（編按：是大陸各省黨委組織部門從高等院校選調品學兼優的畢業生到基層工作，作為黨政領導幹部後備人選和縣級以上黨政機關高素質的工作人員人選進行重點培養的群體），雙方發生爭吵，這是「最後一根稻草」。

她描述，害怕父親會打罵她，找她麻煩，高三時，父親曾因其早戀辱罵並曾在校門口當中暴打她，「有一天晚上還發瘋似的剪我頭髮，還捅了我媽一剪刀。」

「父親給我造成的傷害是不可磨滅的，至今每每想起仍然覺得害怕、全身發抖，」女孩進一步表示，「我爸爸，也很對不起，我知道你是愛我的，但我受不了，真的受不了，我的一舉一動包括穿衣打扮都被牢牢釘死，我覺得快要窒息。我不奢求爸爸你的原諒，只希望以後放過彼此吧，每個人都有自己的人生的。」

▲遺書二。（圖／翻攝自微博）

3月15日，濟南大學黨委宣傳部一名工作人員證實，他們經了解，該校近日確有一名女學生自殺，已經離開人世；對此，學校深感痛心，相關部門正緊急處理此事，後續事宜在進行中。

工作人員稱，學校很重視網傳的遺書內容，對於遺書是否為當事女生所寫、反映的內容是否屬實，學校正在開展核實工作。15日，濟南警方人士也表示，他們接到過相關報警，已出警處理，具體情況暫不便透露。

對此，心理諮詢師提醒，不當的情感表達方式或為悲劇的誘因，父母與子女之間應彼此尊重，做好有效溝通。

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