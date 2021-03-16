願打AZ疫苗專責醫護僅3成！莊人祥分析 「數據不算低」

▲各國陸續展開AZ新冠疫苗接種，但因為接種後血栓疑慮，部分歐洲國家暫緩。（圖／路透社）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布針對專責醫院調查接種AZ新冠疫苗意願，18萬人回覆當中有5.9萬名醫護願意施打，換算下來願意施打比例32.7%。至於何時公布開打時間，指揮中心發言人莊人祥表示，明（17）日食藥署完成檢驗封緘後會於2天內召開專家會議討論，屆時正好歐盟於當地時間18日會針對AZ疫苗狀況開會，將綜合評估後才會公布開打時間與相關細節。

莊人祥公布，施打AZ疫苗意願調查是針對全國的專責醫院，總計有18萬人回覆有達到9成，當中願意接種者約5萬9千984人。其中進一步依照風險等級分為兩組，等級一為「直接照護確診、疑似個案」的醫護人員有5萬2千人左右，其中願意接種的人有2萬2千人，約43%；另外則是等級二「非直接照顧確診、疑似病例」的一線工作人員，總計回覆13萬人，願意接種3萬7千人，占比約是28%

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專責醫院醫護人員僅有3成願意接種AZ疫苗，莊人祥分析，目前國內首批AZ疫苗11.7萬劑，數量不是太多，如果以完成2劑接種估算，有意願者和第一波疫苗可供應使用人數差不多。而醫護人員可能也比較看重實證，現階段針對AZ疫苗調查，後續還有莫德納疫苗與國產疫苗陸續供應，所以初步AZ疫苗的3成意願不覺得算低。

至於疫苗開打時間，3日首批疫苗抵台，估計食藥署可以再17日完成檢驗封緘工作，確認疫苗是否符合安標準，後續將於2天內召開專家會議討論各國緩打等狀況，加上歐盟也對AZ疫苗於18日召開特別會議，屆時相關數據也可以一併納入參考，後續才會評估開打時間與宣布。