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川普對台很不屑？　冷回參議員「犯台說」：我們做不了什麼

▲▼Josh Rogin,Chaos Under Heaven,川普,蔡英文。（圖／路透／Amazon）

▲羅金在新書中大爆料川普對台態度轉為冷淡的關鍵。（圖／路透／Amazon）

記者陳怡靜／綜合報導

美國記者羅金（Josh Rogin）在新書《天國下的混亂》（Chaos Under Heaven，暫譯）爆料，川普曾冷淡地說，「如果中國侵台，美國根本做不了什麼。」原因是他在2016年底和總統蔡英文通電話，被美國媒體批評為「40年來最大錯誤」，隨後也和中國國家主席習近平通話，甚至承諾「不會再和台灣領導人通電話」。

美國《野獸日報》（The Daily Beast）摘錄《天國下的混亂》部分篇章，當中曝光2016年12月2日川普當選美國總統後與蔡英文總統通電話的內幕，指出促成這通電話的實際上是美國前國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。即便這通電話只有數分鐘長，美國媒體大肆報導批評是「40年來最大錯誤」，同時也是魯莽的挑釁。

川普得知後大發脾氣，隨後態度馬上轉為保守，在女婿庫許納（Jared Kushner）安排下，在2017年2月9日和習近平通話，同時也向他承諾「不會再和台灣領導人通電話」。羅金指出，事後川普在任期中對台灣的態度就界於冷淡和不尊重。

羅金在書中也提及，美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）2019年披露川普曾對他說，「我永遠不想從你那邊聽到有關台灣、香港或維吾爾族的事。」同年，一名共和黨參議員曾勸說川普施壓北京別鎮壓香港反送中示威運動，向他警告如果北京對香港進行粗暴手段，可能會讓他們更有信心拿下台灣，雖然言詞有些誇大，但希望能增強川普的反中立場。

▲▼川普沉默4天後，前往德州邊境視察微牆，首度對外發聲。（圖／路透）

▲川普向共和黨參議員表示，「如果中國侵台，我們根本做不了什麼」。（圖／路透）

怎料川普接下來的反應，卻令人感到「不寒而慄」。川普只冷回該名參議員，「台灣距離中國只有兩英呎（Taiwan is like two feet from China），我們在八千英里之外，如果他們入侵，我們根本做不了什麼。」讓他聽完後相當傻眼。

羅金指出，如果川普公開這番話，等於是違背美國法律承諾的40年協防台灣、維持台海和平現狀，「這就是川普所堅信的，他根本不屑一顧」。

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