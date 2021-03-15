館長槍擊案「幕後金主」落網　館長臉書回應：上天保佑

記者林彥臣／綜合報導

新北市刑大15日上午於三重逮捕到「館長槍擊案」幕後金主竹聯幫「寶和會」劉姓組長，並在劉嫌身上發現隨身攜帶護照、台胞證、廈門銀行金融卡等重要證件，推測有隨時準備逃往大陸的意圖，全案詳情仍持續偵訊釐情當中。館長對此在臉書上發文回應，望上天保佑早日破案。

▲槍擊案幕後金主落網，館長隨後在臉書發文表示，「望上天保佑早日破案」 。（圖／記者羅志華攝）



館長15日下午在臉書發文表示，「今日警方又抓捕到館長槍擊案幕後提供金錢的人，希望能早日抓到幕後真兇，雖然近期發生一些事件，但辦案的辛勞我知道警察辛苦了，望上天保佑早日破案。」

▲館長槍擊案「幕後金主」寶和會劉姓組長移送畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方調查，劉嫌係竹聯幫寶和會組長，平日負責酒店圍事，專案小組追查館長槍擊案時，查出劉嫌涉嫌與寶和會大哥施俊吉（在押）等人共同犯下謝姓被害人（紅景天吸金案）擄人勒贖及陳姓被害人恐嚇取財案，另發現寶和會涉嫌幾起槍擊案，而槍手安家費用疑由劉嫌挪用圍事酒店營收支付。

另外，追捕過程中，劉嫌為規避警方查緝，逃亡期間極其小心，經常更換藏匿處所，足不出戶，偶爾需外出也倚賴他人接應方敢出門，且劉嫌隨身攜帶本人護照、台胞證、廈門銀行金融卡等重要證件，警方認為，劉嫌此舉不排除準備隨時逃往對岸藏匿。

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