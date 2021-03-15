點150元炸物拼盤！她一看份量傻眼痛批：當觀光客盤子嗎？

記者邱茀濱／綜合報導

「錢要取之有道！」一名媽媽抱怨，日前她帶兒子去中壢觀光景點遊玩，期間買了150元的「綜合炸物拼盤」，沒想到拿到手後卻讓她超傻眼，並直呼「太離譜了，真的是我吃過最貴又沒特色的拼盤！」照片曝光，網友也說「開眼界了」、「無法接受」。

▲炸物 。（示意圖／本報資料照）



原PO在「爆怨公社」發文說，假日她帶著兒子到正在試營運的觀光景點遊玩，抵達中壢時剛好是中午，所以在當地攤販買了炒泡麵、綜合炸物拼盤、雞蛋糕想說讓孩子填飽肚子再玩。

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當原PO拿到製作好的炸物拼盤後嚇了一跳，只見內容物只有4塊小鹽酥雞、7小條甜不辣、15根中短薯條及3顆花枝丸，並和店員確認了3次，「這樣一小包，150塊？」但店員都肯定地說「是」，讓她無奈質疑，難道觀光客臉上都寫著「我是盤子」嗎？

▲點150元炸物拼盤，她拿到手一看傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO指出，她能理解觀光景點的食物比較貴，但她認為炸物拼盤的份量少卻要價高，「這也太離譜了吧！這個炸物拼盤，真的是我吃過最貴又沒特色的拼盤」，並建議其他要去的人「多帶點乾糧，或是吃飽再去吧」。

貼文曝光，不少網友留言說，「好扯...鹹酥雞店還比較多」、「這樣要150，搶劫嗎」、「遇到炸騙集團了」、「一直以來只要套上觀光區，食物都會自動加價的概念」、「觀光景點的店家差不多都是把遊客當盤子」、「這樣150真的太坑了....」、「這真的很敢賺欸，超扯」。