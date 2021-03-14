陳柏惟稱罷免連署是「假公民」　鄭照新：這樣的人是民主的毒瘤

記者蕭羽耘／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟稱，只要跟國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體，無法用尊重的態度面對這些「假公民」，國民黨文傳會副主委鄭照新今天喊話，這樣的人是民主的毒瘤，「公民」們你為什麼要忍？盼大家出來連署、割掉毒瘤。

▲立委陳柏惟(3Q哥)堵訪 談罷免相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）



針對來勢洶洶的罷免行動，陳柏惟13日表示，他當然尊重每個公民行使任何權利，「但既然選擇跟殺人、放火的政黨，在台灣糟蹋我們的政黨站在一起，很抱歉，無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民」、「我認為跟國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體」。

對此，鄭照新今天在臉書喊話，盼公民們出來連署，割掉反民主的毒瘤。他表示，自詡民主自由的台灣，居然有政治人物認為，可以因為他的政黨認同沒資格稱為公民，也就是說，2018年投給國民黨籍縣市長候選人的610萬民眾，他們都該被褫奪公民權，2020年投給國民黨總統候選人的百姓550萬人，他們可以像猶太人一樣被送到集中營，因為他們沒有資格稱為公民。

鄭照新認為，有這樣反民主、排外，有意識形態族群沙文，卻毫無多元包容精神，撕裂社會鼓舞仇恨的政治人物，大家還要放任現在新納粹的存在嗎？這樣的人做立委，你還不把他刪掉嗎？這樣的人是民主的毒瘤，「公民」們為什麼要忍？