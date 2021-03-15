台灣是最重要朋友！日防衛大臣「釘選」蔡英文推文　力挺台日友好

▲日本防衛大臣岸信夫轉貼蔡英文貼文。（組圖／ETtoday資料照）



記者張方瑀／綜合報導

日本311大地震在今年屆滿10周年，總統蔡英文日前也在推特貼出一張「互助十年」的圖片，並表示台灣和日本的羈絆也越來越緊密。日本防衛大臣岸信夫也將此篇推文「釘選」在推特最上方，並指出「台灣是日本重要的朋友」。

被稱為親台派的岸信夫13日在推特向蔡英文致謝，並表示對於共享民主主義、人權、法治等價值的日本來說，「台灣是最重要的朋友。」且東日本大地震時，台灣在日本最困難的時刻伸出了援手，「我絕對不會忘記。」

蔡英文在推特中提到，「10年過去了，台灣與日本自從災後至今一起克服種種困難，羈絆也越來越緊密。我們衷心為罹難者的靈魂祈禱，祝福新冠疫情早日結束，讓東京奧運順利舉行，也希望台日自由往來的世界早日到來。」

現年61歲的岸信夫是眾議員，也是對台灣相當友好的日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長，日本政壇有支持台灣的行動都可看到他居間扮演要角。別重要的是，在台日安全保障議題上，岸信夫也大力為台發聲，扮演重要角色。

►日本311地震十週年 蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

►蔡英文推特PO「台日互助」 慰問311大地震10周年！日網友洗版致謝

►日本人製「台灣鳳梨地圖」全國店家公開！鄉民哭了：真的有情有義

聽Podcast掌握國際局勢

新加坡第一品牌！碧歐斯超大罐「無油卸妝水」2入特價429元