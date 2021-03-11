蔡英文推特PO「台日互助」　慰問311大地震10周年！日網友洗版致謝

▲日本311大地震屆滿10年，總統蔡英文在推特上發文表達哀悼與關心。（圖／翻攝Twitter@iingwen）
記者吳美依／綜合報導
日本311大地震屆滿10年，總統蔡英文在推特上發文表達哀悼與慰問。她貼出一張「互助十年」的圖片，並且表示，台灣與日本自從災後至今一起克服種種困難，羈絆也越來越緊密。許多日本網友紛紛湧入留言，表達感謝。
蔡英文總統在貼文中寫道，「我們衷心為罹難者的靈魂祈禱，祝福新冠疫情早日結束，讓東京奧運順利舉行，也希望台日自由往來的世界早日到來」。
許多日本網友表示，「我們日本人絕對忘不了台灣的愛心」、「感謝你們一直以來的支持，我願意和台灣建立一個和平的世界」、「台灣一直是重要的朋友。日台友好」、「台灣和日本必須合作並且互相照顧」、「我永遠不會忘記那種善良，貴國是非常重要的朋友，遇到麻煩時，我們將第一個伸出援手」。
也有不少日本民眾提到，將以購買台灣鳳梨的方式回報，或者等到疫情結束後，有一天親自來到台灣旅遊。
十年が経ちましたが、その間台日一緒にさまざまな困難を乗り越え、その絆はますます強まっていると思います。犠牲者のご冥福を心より祈るとともに、コロナ禍が早く収束し、東京オリンピックも順調に挙行され、台湾と日本を自由に行き来できる世の中が早く訪れることを願っています。#あれから10年 pic.twitter.com/P8nBy0WzTA— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 11, 2021
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