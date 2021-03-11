蔡英文推特PO「台日互助」　慰問311大地震10周年！日網友洗版致謝

▲日本311大地震屆滿10年，總統蔡英文在推特上發文表達哀悼與關心。（圖／翻攝Twitter@iingwen）

記者吳美依／綜合報導

日本311大地震屆滿10年，總統蔡英文在推特上發文表達哀悼與慰問。她貼出一張「互助十年」的圖片，並且表示，台灣與日本自從災後至今一起克服種種困難，羈絆也越來越緊密。許多日本網友紛紛湧入留言，表達感謝。

蔡英文總統在貼文中寫道，「我們衷心為罹難者的靈魂祈禱，祝福新冠疫情早日結束，讓東京奧運順利舉行，也希望台日自由往來的世界早日到來」。

許多日本網友表示，「我們日本人絕對忘不了台灣的愛心」、「感謝你們一直以來的支持，我願意和台灣建立一個和平的世界」、「台灣一直是重要的朋友。日台友好」、「台灣和日本必須合作並且互相照顧」、「我永遠不會忘記那種善良，貴國是非常重要的朋友，遇到麻煩時，我們將第一個伸出援手」。

也有不少日本民眾提到，將以購買台灣鳳梨的方式回報，或者等到疫情結束後，有一天親自來到台灣旅遊。

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