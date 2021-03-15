南韓擴大AZ疫苗施打範圍！3月底開放65歲以上高齡者「優先接種」

▲南韓將於3月底開放65歲以上高齡者施打AZ疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府於2月26、27日陸續開放民眾施打阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞兩款廠牌新冠疫苗，開啟今年接種計畫序幕，如今即將於4至6月進入接種計畫第2季，當局表示，從4月起會開放一般民眾接種，其中包括65歲以上的高齡人士，依其年齡、身份做為施打廠牌的判定準則，其中65歲以上療養院入住患者與職員施打AZ疫苗、75歲以上一般高齡者施打輝瑞疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓政府今（15）日下午公佈4至6月的第二季新冠疫苗接種計畫，其中從3月底將針對65歲至74歲療養院入住患者與職員共37.7萬人施打AZ疫苗、4月起針對75歲以上高齡人士共364萬人施打輝瑞疫苗、6月起則針對65至74歲一般高齡人士共494.3萬人於全國各地1萬多處委託醫療院所疫苗施打AZ疫苗。

南韓防疫當局計畫，於今年5至6月底前完成高齡人士的第一次新冠疫苗接種，8至9月底前完成第二次接種，施打時程依照疫苗送抵南韓的時間有所調整。

另外，在今年第2季的疫苗接種計畫，還包括醫療院所與藥局職員、警察、海警、消防隊、軍人、空服員等。而總統文在寅也確定將於23日施打AZ疫苗。

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