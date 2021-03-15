18歲正妹慶生　被前男友潑酸「失明毀容」！繃帶纏全臉慘況曝光

▲土耳其伊斯坦堡18歲女子被前男友潑硫酸失明。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其伊斯坦堡一名18歲跨性別女子不久前與男友分手，但到了本月9日傍晚慶生結束時，突然被對方潑硫酸，導致她3度灼傷、眼睛失明。如今的她上半身及臉部纏滿繃帶，仍在醫院接受治療，但當地警方起初卻讓該男逍遙法外，引發當地社會撻伐聲浪。

每日星報報導，18歲跨性別女子西瓦希珥（Asya Cevahir）住在伊斯坦堡貝伊奧盧，是名來自敘利亞的難民，並於3月9日這天開心慶祝生日。只不過，就在當日傍晚6時30分左右，她準備從家裡外出時被人潑灑硫酸攻擊，臉部嚴重受傷，被緊急送醫。

現已知西瓦希珥仍在住院接受治療，只有1隻眼睛還有15%的視力，上半身及臉部均纏滿紗布繃帶，儘管還能仰賴自己的力量從病床上坐起，但傷勢相當嚴重。

西瓦希珥向警方供稱，嫌犯就是不久前分手的土耳其籍男友波茲庫爾特（Emre Bozkurt），且對方先前曾威脅要殺害她。然而，警方並未在一開始逮捕波茲庫爾特，讓他逍遙法外，引發當地社會不滿，推特甚至出現「#EmreBozkurtTutuklansın」標籤，而警方直到上週末才開始採取行動準備將他逮捕拘留。

Lan biz nasıl bir Ülke olduk ? Utanıyorum bu durumdan #EmreBozkurtTutuklansın pic.twitter.com/HWlbDA2WTR — Bakasetas'ın Bazukası (@BBazukas) March 11, 2021

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