擁吻10歲兒後勒斃！　狠父瞎辯：趁他保有純真靈魂上天堂

▲土耳其32歲父親伊斯邁爾，趁妻子不在家時將10歲兒子侯賽因勒斃。（圖／翻攝自Facebook／Rabia Kılınçer）

記者陳怡靜／綜合報導

土耳其8日發生一起人倫悲劇，一名32歲父親伊斯邁爾（Ismail Kilincer）趁妻子外出買東西時，突然抱起10歲兒子，將他擁入懷中並親吻，隨後悲傷的對他說，「我很抱歉，我得殺了你」，隨後便出手將兒子活活勒斃。事後伊斯邁爾向警方供稱，「想趁他還保有純真靈魂時，先送他上天堂」。

綜合外媒報導，這起人倫悲劇發生在土耳其中部的卡拉泰區（Karatay），8日晚間7點左右，伊斯邁爾先將31歲妻子拉比亞（Rabia）送到市場買東西後，突然擁抱並親吻10歲的兒子侯賽因（Huseyin Kilincer），接著悲傷地對他說，「兒子我很抱歉，我得殺了你」，兒子回，「爸爸，我也很抱歉」，隨後便坐在兒子身上將他勒斃。

謀殺兒子後，伊斯邁爾立刻報警自首，警方也立刻將他逮捕。他向警方聲稱，這起謀殺他已經計畫了兩個星期，會這麼做的原因是因為自己犯下許多罪，知道自己會下地獄，擔心兒子逐漸長大也將步上他的後塵，「人們活得越久，犯下的罪行越多。」

▲伊斯邁爾表示，希望兒子在還保有純真靈魂時死去，才有辦法上天堂。（圖／翻攝自Facebook／Rabia Kılınçer）

伊斯邁爾也向警方供稱，不希望兒子長大後變得像他一樣陷入誘惑，「我想趁他還沒有犯罪、保有純真靈魂時，結束他的生命，把他送到天堂。」

據了解，伊斯邁爾已遭到羈押，詳細原因仍待警方進一步調查釐清，而侯賽因的遺體則被送到當地醫院進行檢驗。