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32歲癌末男「痛苦呻吟」昏迷！女友爆哭打119　救護人員破門怒了

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲癌末男子痛苦呻吟，女友淚崩叫救護車，事後氣得分手。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯振中報導

聽到虛弱男友呻吟不已，女子焦急打電話，後來竟氣得分手。一名女子與男友交往不久，突然被告知「我癌末了」，接著對方開始痛苦呻吟，嚇得她趕緊叫救護車求援，沒想到事後竟氣得分手。

這名女子在Dcard上發文，她與男友交往不久，晚間都會通電話，沒想到男友某晚聲音突然變得虛弱，讓她不斷關心「還好嗎」。

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男友接著開始痛苦呻吟，告知女子「身體長了腫瘤」，只剩下三個月的壽命，沒有辦法繼續陪伴下去，嚇得女子哭了出來。

再講了一些話，男友突然沒了聲音，手機也發出巨響，疑似摔到地上，焦急的女子立刻打電話叫救護車，希望能將男友搶救回來。

▼男子向女友坦承癌末，接著昏迷過去，沒想到真相令人氣炸。（示意圖／姜國輝記者攝）

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／姜國輝記者攝）

沒想到，救護人員到場破門，竟然看見男友躺在床上，睡得十分香甜，原來所謂的「長腫瘤」、「癌末」，只是男友在惡作劇。

事後，男友非但沒有反省，還反嗆女子「救護車錢是我媽付的」，氣得女子提了分手。女子事後指出，男友已經32歲，沒想到行為如此幼稚，讓她十分不曉得如何是好。

眾多網友看完離奇的經歷，也留言譴責男友，明明有了一定的歲數，還如此惡整女友，根本就是活該單身。

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