新竹男「騙前妻回家勒殺」！打給女兒再尋短…警打臉：僅表皮劃傷

▲新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣關西鎮14日下午發生一起殺妻命案！一名62歲有家暴前科陳姓男子懷疑陳姓妻子因外遇，才會在2、3個月前向他提出離婚，而因此動了殺心。陳男悶死陳女後，還先打電話給女兒，要求女兒來處理後事，掛電話後便拿刀自殘輕生。然而，警消人員獲報到場後發現陳男傷口僅表面劃傷，而他辯稱，自己並無預謀，是一時失控才意外失手，全案目前仍在積極偵辦中。

據親友表示，夫妻2人剛離婚2、3個月，因陳男喜歡貪杯，但往往一喝就情緒失控，甚至會動手毆打陳女，2020年還因此被申請家暴保護令，而2人離婚後，陳男仍對陳女有強烈的佔有慾，近日因懷疑陳女外遇，才因此向他離婚，所以才埋下殺機。

另外，陳男離婚後遲遲不肯搬出陳女名下的房子，甚至還揚言要放火燒房，逼得陳女只好搬離，把房子讓給陳男居住，自己另租房而居。

據悉，陳男14日下午得知，陳女娘家人在陳男住處附近掃墓，便以「一起吃飯」為由，將陳女騙回家，但沒想到就發生這起殺妻命案，而陳男犯案後甚至還打電話給女兒表示，「我殺了媽媽」，讓親友氣憤不已，痛罵陳男，「畜生」。

陳男事後向警方供稱，自己是先用藥物將陳女迷昏再徒手掐死她，但警方在現場並未找到任何藥物。另外，陳男殺妻後，除了自稱用高梁配藥尋短外，還拿刀自殘，但傷口極淺，僅表皮劃傷，甚至在警消人員到場時，都已經自行止血。

此外，陳男還辯稱，自己並非預謀犯案，而是一言不合，才一時怒極攻心意外失手，而15日上午，陳男被拘提到地檢署問訊，全案仍在調查釐清中。

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