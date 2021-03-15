6東體大生自撞釀1死4傷！一度傳全為柔道國手　國訓中心急發3點聲明

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

台11線南下147.5公里處（台東縣東河鄉加母子灣路段）15日凌晨2時許發生重大車禍，釀成1死4傷！稍早消息一度傳出，車上6人全為國訓中心的柔道國手。對此，國訓中心發出聲明重申，6名學生中，僅有一名為培訓國手，其餘則是台東大學學生，而稍早國訓中心也已致電該選手家屬，確認選手為四肢輕挫傷，目前正留院觀察中。

▲台11線重大車禍，一度傳車上全為柔道國手，國訓中心發聲明。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這起事故發生在15日凌晨，同車1行共6人出遊後準備返回市區途中，沒想到卻發生意外，而透過現場畫面可以看見，藍色休旅車翻轉90度橫躺在車道上，而車體幾乎爛毀，左側兩顆輪胎還直接噴飛，顯見當時撞擊力道之大。

事故發生後，一度有消息傳出，車上6人全是國訓中心的柔道國手，但警方調查發現，僅有一名台東大學的楊宇婕為國訓中心選手。

對此，國訓中心也發出3點聲明重申，「一、6名學生中，其中1名為目前2022年杭州亞運柔道培訓隊選手，其餘為台東大學學生；二、該選手為台東大學體育系學生，3月15日為請假返校上課；三、國訓中心今晨致電該選手家屬，該名選手為四肢輕挫傷，現正留院觀察中，本中心後續持續關心致意。」

目前全案警方正積極偵辦當中，國訓中心也嚴厲重申，「只要是進入國訓中心培訓的選手，若要自行駕駛交通工具外出，切忌遵守交通法規，才是身為國家級運動員應有的責任和態度。」